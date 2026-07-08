Parc Sagunt II agota el 80 % del suelo industrial en un año

Cintillo MQE Camp de Morvedre. / ED

El parque empresarial, industrial y logístico Parc Sagunt II, gestionado por la sociedad pública Espacios Económicos Empresariales, participada al 50 % por la Generalitat y el Estado, ha adjudicado cerca del 80 % del suelo industrial disponible un año después del inicio de su comercialización. Esto supone la venta de cuatro de cada cinco metros cuadrados industriales en un año, confirmando el fuerte interés empresarial por uno de los mayores desarrollos industriales de España.

En concreto, desde la publicación del primer pliego de comercialización de parcelas, en agosto de 2025, se han adjudicado más de 800.000 metros cuadrados de suelo a proyectos industriales y logísticos de gran dimensión, que prevén generar más de 950 puestos de trabajo directos y movilizar una inversión superior a 330 millones de euros.

Tras este ritmo de absorción, Espacios Económicos Empresariales (EEE) abre ahora un nuevo periodo de comercialización hasta el próximo 15 de octubre, una convocatoria que permitirá optar a las parcelas que permanecen disponibles en un enclave que se ha convertido en uno de los principales focos de atracción de inversiones del arco mediterráneo.

La rápida absorción del suelo responde a diversos factores, entre ellos la dimensión de las parcelas, el nivel de las infraestructuras desarrolladas y la capacidad de Parc Sagunt II para acoger proyectos de gran escala que requieren ubicaciones con amplias superficies y excelentes conexiones logísticas.

Así, los resultados alcanzados durante este primer año de comercialización reflejan la buena acogida del parque por parte del mercado y refuerzan el papel de Parc Sagunt II como un enclave estratégico para el desarrollo de nuevas actividades industriales y logísticas, con capacidad para atraer inversión, generar empleo y contribuir al crecimiento económico de la provincia de Valencia y al conjunto de la Comunitat Valenciana.

Esta evolución también se refleja en los principales estudios de mercado especializados. Así, informes elaborados por consultoras como Triangle REM, Savills y BNP Paribas sitúan las operaciones realizadas en Parc Sagunt II entre las más relevantes del mercado de suelo industrial en la Comunitat Valenciana, consolidando al parque como un referente para proyectos de gran escala que requieren amplias superficies, infraestructuras avanzadas y excelentes conexiones logísticas.

En cuanto a las cuatro parcelas de uso terciario (TR), compatibles con actividades industriales, su comercialización comenzó en diciembre de 2025, por lo que llevan únicamente seis meses en el mercado. Aunque todavía no se ha formalizado ninguna adjudicación, existen varios proyectos en estudio que podrían materializarse en los próximos procesos de comercialización.