Las expropiaciones de Parc Sagunt II ya superan el centenar de sentencias

Las sentencias emitidas con motivo del proceso de expropiación forzosa de Parc Sagunt II ya superan el centenar. Como Espais Econòmics Empresarials (EEE) tenía previsto, los tribunales están teniendo trabajo extra con un promedio próximo a los tres fallos a la semana en entorno a la adquisición de los cerca de 5 millones de metros cuadrados sobre los que se sigue levantando la gigafactoría de PowerCo.

El minuto y resultado del pulso judicial entre la administración pública y los antiguos propietarios es de 104 resoluciones desde el 23 de septiembre del pasado año hasta el 25 de junio del presente ejercicio. Casi dos tercios de estos pronunciamientos reconocen el derecho de los dueños originales a recibir una indemnización superior a la establecida. Los restantes 37 dan la razón a la secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje de la Generalitat, que fue la que resolvió los recursos, todavía en la vía administrativa, contra el acuerdo de la comisión territorial de Urbanismo, que aprobó en febrero de 2022 el proyecto de expropiación por tasación conjunta de Parc Sagunt II.

Obras de urbanización de Parc Sagunt II. / Levante-EMV

Aunque estos fallos se suceden desde principios del pasado otoño, en el último mes y medio se han acelerado con medio centenar. En esta muestra, la proporción de demandas atendidas y desestimadas se equilibra, con un 60 % de las primeras y un 40 % de las segundas.

Riego por goteo

El motivo más repetido para enmendar, al menos en parte, la tasación de las distintas propiedades es la falta de valoración de los sistemas de riego por goteo, seguida del tipo de capitalización, las construcciones, fundamentalmente acequias, los plantones y algún murete. A lo largo de los meses, los tribunales también han obligado a EEE a aumentar su indemnización porque no había tenido en cuenta toda la superficie de varias parcelas, un pozo y una cosecha pendiente, según las sucesivas sentencias.

En la remesa de fallos más recientes, la tendencia vuelve a favorecer a las reivindicaciones de los anteriores propietarios. Concretamente, los cuatro que se emitieron el 25 de junio, todos por parte de la sección primera de la sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, atendieron las reclamaciones en torno al tipo de capitalización, que se queda en el 1,5 % y ordena que sea el jurado provincial de expropiación el que rehaga el cálculo de la indemnización, además del riego por goteo en dos parcelas, que los magistrados valoran en un total de 11.487,60 euros y una cosecha pendiente, tasada en algo menos de 3.500 euros.

Empresa agrícola

A dos días antes se remonta la resolución más reciente, también de esta sala del TSJ, que desestima las peticiones del demandante, que en este caso era una empresa agrícola que tenía alquiladas cuatro parcelas en Parc Sagunt II. En septiembre de 2021, según alegó, obtuvo licencia de obras para la modernización de los terrenos con el objetivo de plantar cítricos, pero la intentó hacer pasar por una autorización para la retirada de áridos. Así, el tribunal rechazó esta pretensión, que ascendía a 150.000 euros, y tampoco aceptó la reclamación por el tipo de capitalización, al no plantearse en "un momento procesal oportuno", sino cuando se tuvo conocimiento de los primeros fallos que atendieron esa corrección.

Comunidad de regantes

En el conjunto de estos más de 100 procedimientos judiciales, que se calculó en un principio que podrían alcanzar los 800, la Comunidad de Regantes de Sagunt es la que más se repite como demandante, aunque también hay alguna empresa agrícola y muchos particulares.