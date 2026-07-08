Estos serán los festivos locales en Sagunt el próximo curso escolar
Un puente, la Navidad y la semana fallera son las celebraciones en torno a las que gira la solicitud
Uno de los puentes tradicionalmente más jugosos, que este año lo será menos, y una semana fallera plena. Así se resume el calendario de festivos locales aprobado por el Consell Escolar Municipal (CEM) de Sagunt. Este acuerdo eleva también una propuesta a la Conselleria de Educación para apurar más el curso antes de las celebraciones navideñas y ganar ese día para que los estudiantes puedan disfrutar al completo de la fiesta josefina.
Los tres días no lectivos que le corresponde asignar al CEM para el próximo curso son el 7 de diciembre, justo entre las conmemoraciones con motivo de la Constitución Española, que cae en domingo, y la Inmaculada Concepción, además del 17 y 18 de marzo, según informan fuentes municipales.
Cambio de día no lectivo
Además y como ya ocurrió el pasado curso, la comunidad educativa de Sagunt ha solicitado que también sea festivo el 16 de marzo, aunque en este caso ha sido necesario plantear un cambio para no rebasar el máximo de tres días a los que se limitan las festividades locales.
Así, el CEM pide que el 22 de diciembre, que cae en martes y estaba declarado como no lectivo, se incluya como un día de clase en el calendario escolar de Sagunt, "con el objetivo de adaptarlo a las necesidades del municipio y favorecer la organización de las festividades locales", según recoge la comunicación oficial.
En manos de Educación
La propuesta completa será remitida a la Conselleria de Educación, que, según recuerdan desde el ayuntamiento, es la competente para resolver esta solicitud y dar su visto bueno al calendario definitivo para el curso escolar 2026/2027.
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