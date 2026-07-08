El Ayuntamiento de Sagunt reclama infraestructuras para acompañar Parc Sagunt II

Cintillo MQE Camp de Morvedre. / ED

El concejal de Industria, Nuevas Tecnologías, Hacienda y Universidad, Ciencia e Innovación del Ayuntamiento de Sagunt, Toni Iborra, defendió este miércoles que el desarrollo de Parc Sagunt II debe entenderse como una oportunidad para transformar el modelo económico de la comarca y consolidar el Camp de Morvedre como uno de los principales polos industriales del arco mediterráneo.

Durante la apertura institucional del foro organizado por Levante-EMV, el edil subrayó que el proyecto trasciende la creación de nuevo suelo industrial y el volumen de inversión previsto. «Parc Sagunt II representa mucho más que una gran operación de suelo», afirmó Iborra, quien aseguró que el verdadero éxito del proyecto se medirá por su capacidad para generar empleo de calidad, fortalecer el tejido empresarial de la comarca, impulsar la formación profesional y atraer talento.

El responsable municipal destacó que el Camp de Morvedre afronta «uno de los escenarios con más oportunidades de su historia reciente», al confluir la llegada de grandes inversiones con una apuesta por la innovación, las infraestructuras y la reindustrialización. En este contexto, defendió que el nuevo parque empresarial permitirá situar a Sagunt «en una nueva liga económica».

No obstante, Iborra insistió en que el crecimiento industrial debe ir acompañado de inversiones públicas que permitan absorber el impacto del desarrollo previsto. En este sentido, recordó la necesidad de avanzar en infraestructuras estratégicas como la conexión con el puerto, la estación intermodal, la mejora de los accesos viarios y ferroviarios o la conectividad logística, además de reforzar servicios públicos como la sanidad, la educación, la movilidad o la administración de justicia.

El concejal explicó que el ayuntamiento trabaja en esta planificación junto con la Generalitat y la consultora especializada Spaineconomics para anticipar las necesidades derivadas del crecimiento económico.

Asimismo, hizo un llamamiento a la colaboración entre administraciones, empresas, sindicatos, universidades y ciudadanía para aprovechar las oportunidades que abre Parc Sagunt II. «Estamos todos en el mismo barco y todos tenemos que remar en la misma dirección», señaló.

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Iborra cerró su intervención agradeciendo a Levante-EMV la organización del foro por favorecer espacios de diálogo entre las administraciones y el tejido económico en un momento que calificó como decisivo para el futuro industrial del Camp de Morvedre.