Cierran la piscina grande en Estivella por un posible reto viral

La piscina grande de Estivella se ha tenido que cerrar hoy de forma temporal después de detectar una defecación en el agua poco antes de las 14 horas de este jueves.

La intención es reabrirla una vez se limpie y el agua sea sometida a los análisis pertinentes para verificar que vuelve a ser apta para el baño.

De momento, no ha trascendido cuánto tiempo pueden llevar esas tareas ni las causas de lo sucedido, pero no se descarta que todo responda a un reto viral en redes sociales para ver quien consigue cerrar al baño piscinas públicas al defecar en ellas: El denominado 'reto marrón' detectado ya hace unos seis años.

Contratiempo hace un año

Esta no es la primera vez que ocurre un contratiempo en estas instalaciones de Estivella. También en junio de 2025, como informó Levante-EMV, se produjo en un suceso que el alcalde, Francesc Mateu, calificó entonces de gamberrada y retrasó la apertura al público de la instalación: Unos vertidos que provocaron espuma.

Mientras tanto, la actividad en el recinto continuará con normalidad en el resto de espacios. Los usuarios podrán utilizar la piscina pequeña, hacer uso de las duchas y disfrutar de la zona pensada para tomar el sol. La única limitación será la prohibición temporal del baño en la piscina grande.