Una deuda millonaria por el instituto del Port enfrenta a Sagunt y Consell

El instituto Altos Hornos del Port de Sagunt cerró hace unos días su tercer curso desde la inauguración en septiembre de 2023, después de años de reivindicaciones y meses de retrasos. Ahora, el centro público de enseñanza Secundaria y Bachillerato con capacidad para casi 1.200 alumnos es el objeto de la última polémica entre el ayuntamiento y la Conselleria de Educación, una controversia que está cuantificada entre los 1,7 y los 2,1 millones de euros, según la versión.

Esta situación se arrastra, al menos desde un punto de vista contable para la hacienda local, desde comienzos del pasado ejercicio, cuando en la cuenta 413, que recoge las facturas sin consignación presupuestaria, apareció un pago pendiente millonario relacionado con el instituto, según explican fuentes municipales. Esta es la cantidad que la Generalitat tiene pendiente de aportar al ayuntamiento para acabar de pagar el centro, ya que la actuación estaba incluida en el Pla Edificant, financiado por el Consell, pero se tramitó a través de una delegación de competencias a favor del consistorio, que se encargó del procedimiento de contratación.

Discrepancias

En este punto del relato de hechos aparecen las primeras discrepancias entre administraciones, ya que, desde Sagunt, se señala que esta deuda por encima de los 2,1 millones de euros se corresponde con las últimas certificaciones de obra, mientras que, desde Educación, se rebaja la cuantía a los 1,7 millones de euros, además de puntualizar que este montante es la suma del exceso de medición, el incremento de los costes de materiales y la modificación tanto del contrato como del proyecto de ejecución.

Imágenes del esperado IES número 5 / Levante-emv

El departamento autonómico también es tajante al señalar que «la conselleria, a día de hoy, no debe nada al Ayuntamiento de Sagunto por la construcción del IES Altos Hornos, que está finalizado y en funcionamiento». Estas fuentes añaden que, debido a «una mala gestión municipal», el gobierno local no pidió, «hasta abril de este 2026, un incremento en la delegación de competencias» y, todavía hoy en día, «debe presentar una serie de trámites administrativos para solicitar esa ampliación».

Largas

No se comulga con esta explicación en la concejalía de Educación de Sagunt, desde donde se apunta que «la conselleria nos anda mareando con nuevos papeles y modificaciones de los mismos documentos, sin contestar correos electrónicos ni llamadas, solo para darnos largas. Suponemos que el problema es que no tienen dinero para pagar y cerrar las certificaciones, así que lo dilatan en el tiempo todo lo que pueden».

Cabe recordar que el instituto Altos Hornos requirió de una inversión en torno a los 10,2 millones de euros, después de que se incluyera a última hora un bloque más de seis aulas.

Otros choques

Este no es el único, ni probablemente el último, enfrentamiento entre ambas administraciones. Los alarmantes retrasos en la rehabilitación del centro público integral de Formación Profesional Eduardo Merello, la lentitud en la renovación de los sistemas eléctricos y de climatización, la falta de avances para dotar a Sagunt de dos colegios y un instituto más o las actuaciones pendientes de accesibilidad en los centros escolares son las reivindicaciones que no encuentran respuestas desde la Generalitat.