Lealtad intacta entre Fertiberia y el Balonmano Puerto Sagunto

El nombre Fertiberia BM Puerto de Sagunto se mantendrá intacto durante otra temporada, tras la renovación del sponsor con el club. El mayor fabricante de fertilizantes de España es el patrocinador principal del club rojiblanco desde 2012.

Apoyo incondicional

La empresa Fertiberia ha estado presente durante las etapas más relevantes de la entidad, compitiendo once temporadas en la Liga Nexus Energía ASOBAL y cuatro en la División de Honor Plata. “No se puede entender el balonmano de élite en nuestro municipio durante las dos últimas décadas sin el apoyo incondicional de Fertiberia a nuestro proyecto. Necesitamos que las empresas de la ciudad tomen ejemplo y entiendan la importancia de la responsabilidad social corporativa, así como de la difusión de nuestro legado industrial y de marca”, explicó Carlos Argente, presidente del club.

Acto de renovación. / Alejandro Bermúdez

Orgullo

Por su parte, Felipe Saz, director de la fábrica de fertilizantes en Sagunt, declaró: “Para Fertiberia, la integración y el apoyo al entorno local son pilares fundamentales allá donde operamos. Por eso, es un auténtico orgullo renovar una alianza histórica de casi quince años con el club. El retorno a la máxima categoría del balonmano nacional es el premio merecido al esfuerzo de la plantilla y un hito para todo el municipio en un año tan especial”.

Ambas declaraciones sucedieron durante su tradicional Gala Espartanos Rojiblancos, con la que la entidad pone el broche de oro a la temporada y da el pistoletazo de inicio de la siguiente. Para finalizar, Argente y Saz quisieron rubricar el acuerdo en presencia del alcalde, Darío Moreno, que participó como testigo de la firma.