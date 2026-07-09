Paso atrás en la mejora de la atención sanitaria en Sagunt

La mejora del servicio médico en el barrio del Raval de Sagunt es inaplazable. Hasta ahí llegan las coincidencias entre el gobierno municipal y el principal partido de la oposición en torno a los años de deficiencias que arrastra el actual consultorio de la plaza Blasco Ibáñez y las decenas de mensualidades que el ayuntamiento lleva pagadas en dos locales de la plaza de la Antiga Moreria, donde confiaba en trasladar la atención sanitaria para esta zona del núcleo histórico.

En un asunto que ya ha movilizado a varios partidos, CC OO y la propia asociación vecinal, los populares han vuelto a alzar la voz para señalar como principal causante de la situación a "la dejación de funciones del equipo de Darío Moreno". Sustentan esta acusación en que el Ayuntamiento de Sagunt "no ha solicitado ayudas del Plan de Intervención Arquitectónica en Centros Sanitarios (PIAC) para el consultorio del Raval, pese a reunir los requisitos de la convocatoria al tratarse de un centro sanitario municipal en funcionamiento, que necesita mantenimiento y conservación", en palabras del portavoz municipal del PP, Ximo Catalán.

Estado que presenta una de las salas del consultorio. / PP de Sagunt

Pero "lo especialmente grave", insiste, es que "sí ha pedido una subvención de este programa para el futuro consultorio de la Moreria", que no es apto para esta línea de ayudas. Frente a los años de denuncias por el deterioro del actual centro sanitario, Catalán asegura que "el consultorio del Raval es de titularidad municipal y le corresponde al gobierno local que esté en condiciones adecuadas, tanto para los pacientes como para los profesionales. No hablamos de competencias de otras administraciones, sino de una obligación directa del ayuntamiento".

Financiación denegada

La versión desde Alcaldía es distinta. Según esta fuente, la explicación pasa porque "la Generalitat ha denegado la financiación para el traslado" del consultorio. Además de recordar que las arcas municipales abonan desde 2023 el alquiler de sendos locales que cumplen con las condiciones técnicas requeridas por el departamento de salud, desde el gabinete de Darío Moreno recuerdan que el ayuntamiento ya impulsó la redacción de los proyectos para este nuevo emplazamiento, que estimaban un coste de algo más de 460.000 euros.

Así y "siguiendo las instrucciones de la conselleria de Sanidad como vía para obtener los fondos", el consistorio solicitó la subvención a través del PIAC, que no se ha concedido porque "no incluye intervenciones para el traslado de consultorios, como requiere este caso", según admiten desde la Alcaldía de Sagunt. En cualquier caso, el departamento autonómico sí alertó durante la tramitación de estas ayudas que el cambio de emplazamiento del consultorio requiere una autorización previa que debe promover el departamento de salud de Sagunt, donde el ayuntamiento ya se ha dirigido para solicitar formalmente que dé este paso.

Inmueble arrendado

Sobre el consultorio del Raval, desde el gobierno local precisan que "no es de titularidad municipal, sino arrendado". Pese a admitir que el ayuntamiento asume el mantenimiento del inmueble, en virtud de un convenio con la Generalitat, señala que "el grueso de las deficiencias está originado en elementos comunes del edificio, cuya reparación corresponde a la comunidad de propietarios. El ayuntamiento ha solicitado su reparación en múltiples ocasiones, pero no tiene potestad para actuar directamente".

También recuerda que el departamento de salud de Sagunt fue conocedor de la problemática en 2021, cuando planteó como solución el traslado del consultorio. El compromiso entre administraciones, según detallan desde Alcaldía, era que las arcas municipales pagarían el alquiler del nuevo local y Sanidad se encargaría de su adecuación. Sin embargo, "tras el cambio de gobierno autonómico, el traslado quedó bloqueado por la falta de fondos para la rehabilitación del nuevo emplazamiento".

Alquiler de un local sin uso

Desde el PP, Catalán pone también el foco en la "nefasta manera de gestionar los recursos públicos" por parte del gobierno municipal, ya que "destina dinero a un local que no está en uso, mientras abandona el mantenimiento del consultorio del Raval". Sin creerse que fuera Sanidad la que guiara al ayuntamiento al PIAC, el edil popular reconoce que "no sabemos si estamos ante una maniobra para eludir sus responsabilidades o ante un profundo desconocimiento de las bases de la convocatoria. En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo: el consultorio del Raval vuelve a quedarse sin las inversiones que necesita por culpa de la falta de gestión del gobierno de Darío Moreno", afirma.

El concejal añade sobre el alcalde que, "con un presupuesto de decenas de millones de euros, no es capaz de priorizar la adecuación de un consultorio sanitario municipal. Hay pocas cosas más importantes que garantizar una atención sanitaria digna. Los vecinos necesitan un ayuntamiento que cuide de sus instalaciones, que ejerza sus competencias y que actúe con responsabilidad".

Enmienda presupuestaria

Desde Alcaldía se añade que la vía más rápida para solucionar esta cuestión es que la Generalitat incorpore en sus presupuestos de este año, todavía en tramitación, una línea que permita financiar la adecuación de los locales de la plaza de la Antiga Moreria, ya sea mediante una inversión directa o una subvención, como ocurre en otras localidades. En este objetivo, desde el gobierno local hacen un llamamiento a los grupos políticos con representación en las Corts, y especialmente, aunque sin nombrarlos, a PP y a Vox, para que apoyen esta enmienda y los vecinos del Raval puedan al fin tener acceso a una atención de calidad.