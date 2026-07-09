Una piloto de Sagunt promete en el mundo del motor

El futuro de Sagunt en el mundo del motor está en buenas manos. La Concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes del ayuntamiento ha reconocido el talento de la joven piloto saguntina, Luz Antonino, en el Campeonato de España de Trial Femenino TR2. La saguntina logró la victoria en la mayoría de las primeras pruebas del calendario nacional, junto a dos victorias en las dos competiciones que ha disputado, poniendo el broche de oro a un fin de semana apoteósico.

El trial es una de las disciplinas más técnicas del motociclismo. En ella no se premia la velocidad, sino la habilidad, el equilibrio y la precisión. Los y las pilotos deben superar zonas delimitadas llenas de obstáculos naturales y artificiales intentando completar el recorrido sin apoyar los pies en el suelo ni cometer errores. Una disciplina en la que Luz Antonino está demostrando ser una de las mejores de su categoría a nivel nacional.

Dos victorias bajo un calor sofocante

El fin de semana en León dejó dos carreras y dos victorias. El sábado, con casi 40 grados de temperatura, Luz Antonino completó dos vueltas a un recorrido por sendas forestales y barrancos con agua para ganar la prueba con 34 pies frente a los 35 de su rival más directa, la piloto tarraconense Ada Martí, y los 48 de Ángela Allende en tercer lugar.

Darío Moreno y Luz Antonino. / Ayuntamiento de Sagunt

El domingo la salida se adelantó una hora para evitar el calor extremo. Tras completar las diez zonas en dos vueltas, Luz Antonino volvió a imponerse con 29 pies, por delante de Ada Martí con 35 y Ángela Allende con 41. Con estos resultados, la piloto saguntina consolida su liderato en el campeonato con cuatro victorias y un segundo puesto en las pruebas disputadas hasta ahora. Las tres carreras restantes se disputarán a partir de septiembre, con citas en Bimianzo, Galicia, y la última parada doble en Ripoll, Barcelona.

El alcalde recibe a la campeona

En una recepción en la que han estado presentes el alcalde Darío Moreno, la propia piloto, su padre y entrenador Miguel Ángel Antonino y sus familiares.

El primer edil ha destacado que Luz, pese a su juventud, "demuestra una madurez competitiva poco habitual" fruto de "incontables horas de entrenamiento, esfuerzo y dedicación". Moreno también la ha calificado de "gran embajadora de nuestra ciudad".

La propia Luz Antonino se ha mostrado confiada de cara al tramo final de la temporada: "Hemos conseguido el primer puesto en los dos días de carrera e intentaremos conservarlo y darlo todo para ganar el Campeonato de España".