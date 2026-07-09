Port de Sagunt: Así serán las fiestas de la Virgen del Carmen

Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen arrancarán la próxima semana en el Port de Sagunt con un programa para todos los gustos que se desarrollará en el patio del CEIP Begoña. Las actividades se iniciarán el miércoles, 15 de julio, con cucañas infantiles para los más pequeños, a las 19 horas, y la primera de las citas musicales de la programación, el concierto de Red Skull que se iniciará a las 23 horas.

Actividades

Los eventos continuarán al día siguiente, onomástica de la patrona de los marineros, con un volteo de campanas, a las 9 horas, que dará paso a una misa mayor en honor a la Virgen del Carmen en la parroquia que lleva su nombre, misa que se oficiará a las 11 horas. Por la tarde, volverán las cucañas infantiles y, por la noche, tendrá lugar una nueva actuación musical.

Procesión de la Virgen del Carmen. / Angel de la Fuente

El viernes, 17 de julio, habrá una fiesta de la espuma que hará las delicias de todos los niños y niñas, a las 19 horas, mientras que, una hora después, tendrá lugar el concierto Reencuentro Años 60, actuación incluida dentro del festival Música al Port, y que contará con las actuaciones musicales de los grupos La Fussion, Supermirafiori y Candy Vampires, concierto patrocinado por el Ayuntamiento de Sagunt.

Cierre del evento

El programa seguirá al día siguiente, a las 19 horas, con la ya tradicional sardinada popular que dará paso, a las 23:30 horas, a un espectáculo de variedades. Finalmente, el domingo, 19 de julio, finalizarán las actividades con una jornada que incluirá un volteo de campanas, a las 9 horas, y, por la tarde, a partir de las 19 horas, la procesión en honor a la Virgen del Carmen desde la parroquia que lleva su nombre, procesión que incluirá una ofrenda floral en honor a los marineros fallecidos y que culminará con un castillo de fuegos artificiales en la plaza del Sol.