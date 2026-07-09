Sagunt promueve la diversidad en los centros con "MuralArts"

Sagunt vuelve a poner el foco en los centros educativos con la celebración de la segunda edición de MuralArts. Una iniciativa llevada por las delegaciones de Educación y Políticas LGTBIQ+ , con el objetivo de fomentar la diversidad, la inclusión y el respeto entre el alumnado mediante la creación de murales en diferentes centros educativos del municipio.

Herramienta de transformación social

Tras el éxito de la primera edición, el programa consolida su continuidad. Este año se ha buscado coincidir la finalización de las obras del mes del orgullo, dejando ver de manera clara el compromiso del ayuntamiento con la defensa de los derechos, la igualdad, la convivencia, el respeto y la visibilidad de la diversidad, utilizando el arte como una herramienta de transformación social y sensibilización.

El alumnado de 1º de Bachillerato Artístico del IES Clot del Moro vuelve a recoger la autoría de los murales, con una "absoluta libertad creativa para desarrollar obras inspiradas en el concepto de diversidad", asegura el consistorio. Las propuestas no solo se centran en la diversidad afectivo-sexual y de género, sino también en diversos valores fundamentales como la convivencia, la lucha contra el racismo, la tolerancia, la igualdad y el respeto a todas las personas. "Proyectos como este hablan de la ciudad que queremos construir y del futuro que deseamos para nuestro municipio", ha señalado el alcalde, quien ha destacado que MuralArts es "un viaje de aprendizaje del que el ayuntamiento está orgulloso de formar parte".

Uno de los murales de la iniciativa. / Ayuntamiento de Sagunt

Compromiso por parte del ayuntamiento

Por su parte, el concejal Raúl Palmero ha subrayado la importancia de que las delegaciones de Educación y Políticas LGTBIQ+ trabajen de manera coordinada para impulsar iniciativas que fomenten valores, derechos e inquietudes entre la juventud. "Esta colaboración demuestra que la educación es una herramienta esencial para construir una sociedad más justa, diversa e inclusiva", ha afirmado. Asimismo, Palmero ha recordado al alumnado que sus creaciones "son murales que vienen para quedarse" y ha reiterado la voluntad municipal de seguir ampliando el programa a nuevos centros educativos en futuras ediciones.

En este sentido, el alcalde ha reafirmado el compromiso del ayuntamiento con la continuidad del proyecto. "Seguiremos impulsando MuralArts todos los años que haga falta porque todavía queda camino por recorrer para alcanzar una sociedad donde todas las personas puedan vivir con plena libertad e igualdad", ha manifestado. "Lo que estáis haciendo no es una cosa pequeña; el mensaje que transmiten estos murales es muy potente y representa lo que somos y lo que queremos ser como sociedad", ha felicitado Moreno, quien, junto a Palmero, ha agradecido al instituto, al claustro y al alumnado su implicación en esta iniciativa.