La aprobación de la jornada de 35 horas en Quartell acaba en cruce de acusaciones

La aprobación de la jornada laboral de 35 horas semanales en el Ayuntamiento de Quartell no se ha librado de la controversia por mucho que el gobierno local destaque que la localidad es una de las primeras de la comarca en darle luz verde.

La portavoz del PP, Eva Vilar, cree que la medida se ha adoptado “porque no les quedaba otra y se ha hecho expulsando a la oposición la negociación”, dice además de denunciar “la deriva autoritaria y la falta de transparencia” de la alcaldía en la gestión de los derechos laborales de la plantilla municipal.

A su juicio, "lo que el equipo de gobierno pretende vender como un ‘logro’ es un acto de justicia histórica secuestrado durante años”. En este sentido, recuerda que hay 27 registros de entrada presentados entre 2019 y 2020 en los que los trabajadores municipales solicitaban el reconocimiento del derecho, pero que cayeron en saco roto en el anterior mandato municipal.

A esto añade que la medida se decide tras el pleno de mayo en la que la portavoz del PP le recriminó a la alcaldesa su “hipocresía absoluta” al pedir para su gremio, el de profesores, los derechos que “negaba” a los trabajadores del ayuntamiento. Entre otras, concreta, “tiene a trabajadores contratados de lunes a domingo para no abonar horas extraordinarias, reparte el trabajo de forma arbitraria, no existe reglamento que lo regule teletrabajo y las productividades para poder actuar a su antojo, no reconoce la carrera profesional a sus empleados mientras la negocia con funcionarios de otras administraciones, etc”.

Pleno del Ayuntamiento de Quartell, en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

Expulsión “ilegal” de la negociación

Más allá de la aprobación de la jornada de 35 horas, que el PP asegura haber apoyado “por respeto a los trabajadores”, Eva Vilar critica que se les haya expulsado “ilegalmente” de la negociación y acusa al concejal de Transparencia, de EU, de haber guardado un “silencio cómplice”.

“Cuando Lluís Molina estaba en la oposición defendía que todos los grupos debían ser ‘coneixedors de la causa’ para garantizar la representatividad al máximo posible; ahora permite que se celebren negociaciones ocultas ninguneando sus propias competencias y siendo cómplice de que se nos retire incluso el acceso al registro", lamenta Vilar.

Además, destaca la concejala del PP, “es un veto ilegal y supone una gestión arbitraria porque contraviene el acuerdo plenario de constitución de 2021 que, con un coste de 15.000 euros, garantizó que hubiera un concejal por cada grupo municipal".

Por último, ha advertido que cualquier acuerdo que emane de una mesa de negociación donde se vete su presencia "es nulo de pleno derecho".

Proceso legal

Desde el gobierno local, sin embargo, han negado que se trate de una medida electoralista y la presentan como fruto de una mesa de negociación "legalmente constituida".

Así, explican que esta última se constituyó tras las elecciones sindicales celebradas entre abril y mayo de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge la participación exclusiva de los representantes sindicales y la Administración. "No se trata de una decisión indiscriminada de la alcaldesa de Quartell; en ningún municipio de la comarca, la oposición forma parte de la mesa de negociación", remarcan, aún reconociendo que, "con la intención de mantener el acuerdo de la anterior mesa de negociación se mantuvo la presencia del PP, sin voz ni voto, tal y como se indicó por la garante legal de la mesa con el objeto de mantener el sentir de la negociación anterior; pero con el cierre de esta etapa y tras las elecciones sindicales celebradas en mayo, la conformación del órgano cambió".

Ayuntamiento de Quartell. / Daniel Tortajada

"Politización" de una mejora laboral

La alcaldesa, Cristina Maqués, ha lamentado “que el PP intente convertir una mejora para los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento en un enfrentamiento político". Según remarca: "La aprobación de esta medida beneficia a la plantilla municipal y consecuentemente redunda en un mejor servicio a la ciudadanía", dice destacando que esto "consolida un modelo igualitario y equitativo, aplicable a toda la plantilla municipal, sin forjar trabajadores de primera y de segunda como pretendía en su día la líder de la oposición siendo trabajadora de la entidad”.

Marqués cree además “bastante sorprendente" que la líder de la oposición "refiera su propia experiencia como trabajadora de la administración local para querer adjudicarse un logro que pretendía como auxiliar administrativa del ayuntamiento; una negociación en la que obtuvo un complemento personal transitorio para ella, completamente diferenciado del resto de trabajadores municipales". Según apunta: "La transparencia sirve para esto también, la ciudadanía puede comprobar el sueldo de un auxiliar administrativo en Quartell y en cualquier otro municipio por ejemplo de les Valls. ¡Considero tan irrespetuoso personalizar su portavocía del Partido Popular para reivindicar este tipo de cuestiones. Es como mínimo inapropiado!” añadía la alcaldesa.

Sin declaración en el Portal de Transparencia

A esto añade que “el PP acusa al equipo de gobierno y especialmente la alcaldía de autoritarismo y falta de transparencia, sin embargo a día de hoy, la líder de la oposición, todavía no ha presentado su declaración de bienes para el Portal de Transparencia. Ninguno de los concejales del PP ha aportado esta documentación a pesar de exigir transparencia a los demás”, añadían desde el equipo de gobierno.

Por su parte, el teniente de alcalde, Lluís Molina, ha argumentado su presencia en la anterior mesa como representante de la oposición en la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ayuntamiento. “Mi presencia como líder de EU respondía a la voluntad del equipo de gobierno de consensuar un documento tan necesario para los trabajadores del ayuntamiento entre los que había diferencias sumamente graves; ahora esta situación no existe. Se trata de una mesa de negociación nueva, con representantes sindicales nuevos y una asistencia legal por parte de la secretaria intervención renovada” afirma.

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“La líder de la oposición tergiversa y manipula la negociación colectiva cuando tan solo busca su beneficio personal; en su día como auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Quartell y ahora desde la tribuna política incide en ello”, agrega.