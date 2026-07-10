La cancelación del festival Blackworks acaba en la arena política en Sagunt

La cancelación definitiva del festival de música electrónica Blackworks Open Air en Sagunt no se ha librado de la crítica política a nivel local.

El concejal de Iniciativa Porteña (IP), Manuel González, lo considera un «desastre anunciado y oportunidad histórica perdida» y ha mostrado su indignación ante «el evidente cruce de competencias y responsabilidades entre el PSOE local y el PP de la Generalitat» acusando al equipo de gobierno de Sagunt de «esconderse detrás de la burocracia para tapar su absoluta falta de gestión y previsión».

Desde el gobierno municipal se sostiene, sin embargo, que la actuación del ayuntamiento "ha sido impecable". "El consistorio no debería haber facilitado la celebración de un festival que, como ha quedado demostrado, acumula toda una serie de irregularidades", afirman. Entre ellas, recuerdan algunos aspectos de los que ha venido informando Levante-EMV, como que el festival incluyó en sus carteles que estaba promovido por la Generalitat Valenciana, "lo cual no solo era falso, sino que esta administración les había denegado los permisos para su celebración". A ello le añade que iniciaron el montaje sin contar con las preceptivas autorizaciones, motivo por el que la Policía Local procedió a su paralización. "Y cuando finalmente han anunciado su cancelación, han ocultado la falta de permisos, aduciendo que el problema eran las elevadas temperaturas".

Desde Iniciativa Porteña se afirma, sin embargo, que "la parálisis del ayuntamiento no se debe a una sorpresa de última hora". Como apunta su edil Manuel González: «Llevo al menos tres meses preguntando de forma reiterada por este festival en las diferentes comisiones informativas municipales. La respuesta sistemática del equipo de gobierno del PSOE siempre ha sido el desdén: decían que allí ‘no sabían nada’ y que ‘no había entrado documentación’. Mientras ellos miraban para otro lado, se vendían miles de entradas en toda España utilizando el nombre de nuestro pueblo».

Daniel Tortajada

"Falta de rigor" de la empresa e "irresponsabilidad"

Desde IP no eximen de culpa a los organizadores del evento.Así, creen que "es del todo inadmisible» su "falta de rigor y temeridad" al iniciar el montaje de escenarios sin contar con las autorizaciones patrimoniales de la Generalitat al ser suelo de su propiedad, ni la preceptiva licencia municipal.

Sin embargo, el edil Manuel González recalca que "la obligación de un gobierno local es tutelar y liderar, no ser un mero espectador pasivo". «El PSOE sabía perfectamente que el desastre se iba a consumar. En lugar de esperar a que la Policía Local precintara las obras a tres días del evento, el ayuntamiento debería haberse implicado desde el primer momento, contactando con los promotores ante el evidente volumen de venta de entradas e invitándoles a tramitar correctamente la documentación en un emplazamiento viable», considera, pese a lo anunciado en su momento por el exconseller de Cultura respecto a que este lugar se iba a restringir para festivales tras declarar el cercano Horno Alto como bien de interés cultural (BIC).

Una alternativa viable y cero molestias vecinales

Iniciativa Porteña defiende que "existían soluciones técnicas sobre la mesa que habrían salvado el festival". En ese sentido recuerda que "el municipio dispone del espacio habilitado en la zona interurbana entre El Puerto y Sagunto, un recinto que recientemente demostró su capacidad al albergar el concierto de La Fúmiga con miles de asistentes sin registrar incidencias".

«Esa ubicación nos parece adecuada, pues es suelo municipal, no genera molestias por ruidos a las viviendas de los vecinos y cuenta con la capacidad logística necesaria. Si el PSOE hubiera descolgado el teléfono en mayo para ofrecer formalmente esta alternativa a la promotora, hoy estaríamos hablando de un éxito cultural y económico, y no de un bochorno organizativo», añade González.

Daniel Tortajada

Se pierde una "importante repercusión económica"

Según la formación, "el perjuicio económico para el municipio es flagrante, especialmente al tratarse de una iniciativa privada que no requería inversión pública". «Estamos hablando de un evento que iba a traer una inyección económica de más de medio millón de euros para el tejido hostelero, hotelero y comercial de El Puerto y de la Comarca, pues se calcula que en los festivales el gasto medio por asistente y fin de semana es de 250 €, y lo más sangrante es que suponía un coste cero para las arcas municipales, y aquí quiero hacer una comparación con otro festival, como el Festardor que sí costaba dinero a las arcas municipales, pues lo patrocinaba con 75.000 euros, o la reciente actuación de la Fúmiga con otros grupos que supuso un gasto de 120.000 euros», enfatiza González.

«La imagen que proyectamos hacia el exterior y hacia nuestros propios vecinos, que en muchos casos habían comprado su entrada y hoy no entienden qué ha pasado ni por qué se suspende el festival, es lamentable. La inacción y la falta de gestión del PSOE local nos vuelve a costar muy cara: se han perdido miles de turistas y un impacto económico crucial para nuestros comerciantes por una pura pataleta política y una preocupante falta de ganas de trabajar por el municipio», ha concluido el concejal de Iniciativa Porteña.

Desde el equipo de gobierno, en cambio, recalcan que "por supuesto, el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad de que un promotor privado haya continuado vendiendo entradas hasta el último momento cuando, desde el 4 de mayo, contaban con una denegación expresa para la celebración del festival", dicen en relación a la negativa de la Conselleria de Cultura a que pudieran realizarlo junto al Horno Alto y La Nau de la que informó este diario.

"Resulta incomprensible que Iniciativa Porteña trate de trasladar la responsabilidad sobre el consistorio municipal. También deberían preguntarse cuál hubiera sido el perjuicio para el municipio si el ayuntamiento hubiera facilitado un evento irregular en el que después ocurre algún tipo de accidente", concluyen.