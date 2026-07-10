Compromís impulsa en Sagunt para reconocer la lucha por la educación pública

Compromís organiza el próximo lunes 13 de julio una charla sobre educación pública en Sagunt que reunirá a diputados, cargos municipales, sindicatos y colectivos educativos. El acto incluirá un reconocimiento a las personas y entidades de la comunidad educativa protagonistas de las movilizaciones durante la reciente huelga educativa.

Participantes del acto

Durante el diálogo intervendrán Gerard Fullana, diputado y portavoz de educación de Compromís en las Corts Valencianes; Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal de Compromís per Sagunt; y la concejala en el ayuntamiento Maria Josep Soriano. El acto contará también con la presencia de la diputada a les Corts Maria Josep Amigó, la secretaria general de Més-Compromís, Amparo Piquer, y representantes de sindicatos y colectivos implicados en la huelga educativa, como la Coordinadora d'Escoles en Valencià del Camp de Morvedre (CEVCAM), CCOO y STEPV.

Cartel con los horarios de la reunión. / Compromís Sagunt

En palabras del portavoz local del partido, Albert Oliver: "La reciente huelga educativa en el País Valencià ha marcado un hito histórico en la lucha ciudadana por unos servicios públicos de calidad. La movilización de la comunidad educativa ha demostrado la capacidad del pueblo valenciano para organizarse y reivindicar lo que es justo: más inversión en la educación pública, la de todas y todos".

Picó, candidata a la alcaldía de Sagunt

El acto tendrá además una dimensión política relevante: Maria Josep Picó asumirá públicamente el rol de candidata del partido a la alcaldía de Sagunt de cara a las elecciones municipales de 2027. Oliver se mostró entusiasta al respecto: "Estamos muy contentos e ilusionados con el paso adelante que ha dado nuestra compañera Maria Josep Picó. Creemos que es la mejor candidata que podía tener nuestro partido y la mejor alcaldesa que puede desear nuestra ciudad".

Compromís invita a toda la ciudadanía de Sagunt a participar en un diálogo que, según Oliver, "resultará muy beneficioso para entender la magnitud de las recientes movilizaciones y el trabajo realizado por Compromís en las instituciones, y para reconocer a las personas y entidades de nuestra ciudad protagonistas en estas reivindicaciones".

El acto se celebrará a las 18:30 horas en la Casa dels Berenguer.