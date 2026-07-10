Compromís impulsa en Sagunt para reconocer la lucha por la educación pública
El partido reunirá a diputados y colectivos educativos para debatir sobre el futuro del sector
Compromís organiza el próximo lunes 13 de julio una charla sobre educación pública en Sagunt que reunirá a diputados, cargos municipales, sindicatos y colectivos educativos. El acto incluirá un reconocimiento a las personas y entidades de la comunidad educativa protagonistas de las movilizaciones durante la reciente huelga educativa.
Participantes del acto
Durante el diálogo intervendrán Gerard Fullana, diputado y portavoz de educación de Compromís en las Corts Valencianes; Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal de Compromís per Sagunt; y la concejala en el ayuntamiento Maria Josep Soriano. El acto contará también con la presencia de la diputada a les Corts Maria Josep Amigó, la secretaria general de Més-Compromís, Amparo Piquer, y representantes de sindicatos y colectivos implicados en la huelga educativa, como la Coordinadora d'Escoles en Valencià del Camp de Morvedre (CEVCAM), CCOO y STEPV.
En palabras del portavoz local del partido, Albert Oliver: "La reciente huelga educativa en el País Valencià ha marcado un hito histórico en la lucha ciudadana por unos servicios públicos de calidad. La movilización de la comunidad educativa ha demostrado la capacidad del pueblo valenciano para organizarse y reivindicar lo que es justo: más inversión en la educación pública, la de todas y todos".
Picó, candidata a la alcaldía de Sagunt
El acto tendrá además una dimensión política relevante: Maria Josep Picó asumirá públicamente el rol de candidata del partido a la alcaldía de Sagunt de cara a las elecciones municipales de 2027. Oliver se mostró entusiasta al respecto: "Estamos muy contentos e ilusionados con el paso adelante que ha dado nuestra compañera Maria Josep Picó. Creemos que es la mejor candidata que podía tener nuestro partido y la mejor alcaldesa que puede desear nuestra ciudad".
Compromís invita a toda la ciudadanía de Sagunt a participar en un diálogo que, según Oliver, "resultará muy beneficioso para entender la magnitud de las recientes movilizaciones y el trabajo realizado por Compromís en las instituciones, y para reconocer a las personas y entidades de nuestra ciudad protagonistas en estas reivindicaciones".
El acto se celebrará a las 18:30 horas en la Casa dels Berenguer.
Suscríbete para seguir leyendo
- El festival techno de Sagunt empieza el montaje sin permiso municipal de actividad
- Fallece un trabajador en unas obras en Parc Sagunt II
- Así es el festival techno que aterrizará en breve en el Port de Sagunt
- Un incendio en el Port de Sagunt moviliza a bomberos y medios aéreos
- Sagunt desbloquea una esperada obra después de cuatro años
- Recuperan un paquete de más de un kilo de cocaína hallado en una playa de Sagunt
- El futuro industrial del Camp de Morvedre pasa por Parc Sagunt II
- De coloso citrícola que marcó un hito en Sagunt a supermercado