La rápida intervención de los socorristas evita una tragedia en la piscina de Quartell

La rápida intervención de los servicios sanitarios y de socorrismo de la piscina de Quartell ha evitado una tragedia esta mañana.

Los profesionales han logrado salvar la vida de un usuario de una residencia de la Tercera Edad que mostraba síntomas de ahogamiento mientras tomaba su baño en el jacuzzi del complejo municipal.

Esto ha hecho reaccionar a un socorrista, que ha intervenido con celeridad y le ha rescatado.

Los servicios de emergencia le han sacado del agua, han iniciado la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) y, posteriormente, ha sido trasladado al hospital de Sagunt con el objeto de tratar la causa de la parada y vigilar posibles complicaciones.

Junto a los facultativos del consultorio auxiliar de salud de Quartell que asistían de inmediato, han acudido rápidamente el SAMU y la unidad de soporte vital básico (SVB) tras la activación de la emergencia en el 112.

Lo ocurrido ha provocado el cierre de la piscina municipal desde las 12 a las 14 horas mientras se atendía al afectado.

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Desde el consistorio se ha remarcado y agradecido la rápida coordinación entre el personal de socorrismo y los servicios sanitarios que ha evitado lo peor.