Sagunt acuerda mejorar el aparcamiento del paseo marítimo en pleno verano

El mal estado del aparcamiento sin asfaltar situado al lado del paseo marítimo ha llevado al ayuntamiento a acordar tomar medidas para adecuar este espacio situado en zona de dominio público marítimo-terrestre que depende del Ministerio de Transición Ecológica y, en concreto, de la Demarcación de Costas.

La medida se ha adoptado en pleno verano, cuando más afluencia registra la zona, tras una moción presentada por Iniciativa Porteña (IP) en el último pleno. En él, todos los partidos acordaron por unanimidad redactar un proyecto de adecuación del lugar pero sin asfaltarlo, tras aceptar IP la enmienda presentada por Esquerra Unida-Unides Podem (EU-UP) que modificó su propuesta original de hormigonarlo.

Acuerdos

En concreto el consistorio aprobó redactar el proyecto, "teniendo en cuenta todos los condicionantes en torno a este solar, tanto su situación en dominio público, como el plan de inundaciones que incluye actuaciones en la zona".

Otro de los acuerdos fue la ejecución de las actuaciones necesarias para garantizar un adecuado drenaje, la señalización horizontal mediante el pintado de las plazas de estacionamiento y cuantas mejoras sean precisas para optimizar la capacidad y seguridad del aparcamiento.

Pleno en el Ayuntamiento de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Junto a esto, se aprobó que el ayuntamiento solicitará los permisos pertinentes a la demarcación de Costas, "realizando cuantas actuaciones y gestiones sean necesarias" e informará de las gestiones en la comisión municipal de empleo, industria y promoción de la ciudad.

Intervenciones

El debate no estuvo exento de intervenciones, después de la defensa de la moción por parte del portavoz de IP, Eduardo Márquez.

El representante de Esquerra Unida-Unides Podem, Roberto Rovira, calificó de "barbaridad" asfaltar el aparcamiento por la escasa vegetación que quedaría.

La portavoz de Compromís, Maria Josep Picó, se alineó con Rovira en la negativa al hormigonado y remarcó la necesidad de mejorar el transporte público hacia la playa en lugar de facilitar más coches a la zona.

Por su parte, el portavoz del PP, Ximo Catalán, propuso una enmienda para crear un parking de autocaravanas argumentando que generaría ingresos al municipio, pero ésta fue rechazada por 18 votos en contra y 7 a favor.