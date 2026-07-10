Sagunt reconoce el talento del club de esgrima Morvedre

Sagunt estuvo presente en el campeonato de España alevín de esgrima y logró un meritorio tercer puesto. El Club de Esgrima Morvedre ha recibido el reconocimiento del Ayuntamiento de Sagunt, a través de la Concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes, por los éxitos conseguidos durante la presente temporada. Principalmente, destaca esa tercera posición lograda por Mateo Monfort y Xabi Ríos, en el Campeonato por Equipos. Los integrantes del Morvedre compitieron en el torneo de España junto a sus compañeros del Club de Esgrima Ágora de Valencia, evento celebrado en abril en Vicálvaro (Madrid).

Logros

En cuartos de final superaron a Ciudad Real, pero cayeron en semifinales frente al vigente campeón, el Club de Esgrima Barajas, alzándose finalmente con el tercer puesto, tras derrotar al equipo de Leganés. Pero ese no fue el único logro, hay más miembros del club que han destacado esta temporada. El mismo Mateo Monfort logró colarse entre los ocho mejores en la II Fase Nacional individual y fue subcampeón en la Liga Autonómica, en la que precisamente, el campeón de esta competición fue Xabi Ríos. Por otra parte, el tirador júnior del club, Sión Castañón, logró junto a sus compañeros del Club de Esgrima Ágora el ascenso a la Liga Oro Nacional de sable masculino sénior, máxima categoría nacional por equipos. El logro fue conseguido en abril, en este caso San Sebastián.

Darío Moreno recibe a los intengrantes del Club de Esgrima Morvedre. / Ayuntamiento de Sagunt

Por otro lado, se ha dado la bienvenida del nuevo miembro del cuerpo técnico del club, Adrián Ruiz, exintegrante de la Selección Española de Esgrima que, tras su etapa en el equipo nacional y su trabajo en distintos clubes de Madrid, ahora comienza una nueva etapa en el Club de Esgrima Morvedre.

Reconocimiento por parte del ayuntamiento

En la recepción al club , ha estado presente Darío Moreno; el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; el miembro del cuerpo técnico del club, Adrián Ruiz; los deportistas y sus familias. El alcalde ha felicitado a los deportistas por sus logros y ha subrayado el esfuerzo y el compromiso personal de los tres tiradores, pero el logro no es solo de ellos, también del club, del equipo técnico y de sus familias. Asimismo, Moreno añade que "estos reconocimientos contribuyen a dar visibilidad a la esgrima y al resto de deportes minoritarios, animando a más personas a practicar actividad física, y ha deseado a Adrián Ruiz "el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, asegurando que el ayuntamiento seguirá apoyando el crecimiento del equipo para que alcance su máximo potencial”.

Javier Timón también ha querido felicitar a Mateo Monfort, Xavi Ríos y Sion Castañón por sus éxitos deportivos y ha destacado que “la esgrima va progresando en nuestra ciudad”, dándole valor al incremento de este deporte en Sagunt. También ha comentado que "estos éxitos son fruto del trabajo del Club de Esgrima Morvedre, del compromiso de los deportistas y del apoyo de sus familias".

Para finalizar, el nuevo miembro del equipo técnico agradeció la cálida acogida por parte del consistorio y de su nuevo club. Ruiz aseguró que se unió al proyecto para realizar un cambio en su vida personal y profesional. De la misma manera, confía en trasladar todos sus conocimientos recogidos en sus anteriores años, con el objetivo de que “este proyecto dé un pasito más”, concluye.