Estas son las demandas sanitarias del Ayuntamiento de Sagunt

El pleno del Ayuntamiento de Sagunt aprobó en su última sesión solicitar a la Conselleria de Sanidad que refuerce los servicios en el departamento de salud. La propuesta partió de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO en el Camp de Morvedre, fue presentada por el bipartito de gobierno (PSPV y EU-Podem) y recibió un apoyo unánime para reclamar la cobertura de las plazas vacantes de personal y el aumento "de manera urgente" de la plantilla, especialmente en Geriatría, una "reivindicación histórica que sigue sin ser atendida".

Acceso principal al Hospital de Sagunt. / Daniel Tortajada

Con el objetivo de garantizar una "atención de calidad", la moción también insta a reducir las listas de espera, "priorizando la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos en el Hospital de Sagunt para minimizar las derivaciones a centros privados". Entre las reclamaciones también destacan la reposición del material deteriorado, la dotación del equipamiento necesario o el mantenimiento de la centralita, servicio considerado "estratégico para la coordinación asistencial y la seguridad".

Descontento

El documento señala el "descontento" de la ciudadanía, que quedó demostrado a principios de junio con la concentración frente al hospital para "denunciar el deterioro de la sanidad pública en nuestro territorio". Las quejas se centran en las demoras en la atención y el aumento de las derivaciones a centros privados, como consecuencia de "las dificultades para dar respuesta a la demanda asistencial".

Preocupación

Frente al crecimiento poblacional, especialmente en verano, la moción aprobada por el ayuntamiento lamenta la "preocupante disminución del número de profesionales sanitarios", que señala como "uno de los principales problemas del Hospital de Sagunto". También preocupa "el deterioro del material sanitario y la falta de reposición de equipamiento básico, elementos esenciales para garantizar una atención digna y segura a los pacientes".