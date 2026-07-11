Artístico homenaje vecinal en Sagunt a la "Partida del Segle"

Todavía retumba en las calles de Sagunt el recuerdo de la mejor final de l'Individual d'Escala i Corda, el duelo que protagonizaron en 1995 el mítico Paco Cabanes, "Genovés" y el entonces joven jugador de Faura que luego se convirtió en el más laureado de la pilota valenciana, Álvaro Navarro.

La asociación de vecinos y vecinas del Raval lo ha hecho posible al encargar al artista local Bize un mural como homenaje a la "Partida del Segle", "la mejor final individual d'escala i corda disputada el 9 de julio de 1995 en un Trinquet de Sagunt que actualmente está en estado de ruina", como recuerda Enrique Mínguez, secretario de la entidad.

Colaboraciones esenciales

Tras lograr el permiso a los propietarios de la fachada, una convocatoria de la Fundació de la Pilota Valenciana para obra social logró conseguir la financiación para la intervención.

Al buscar documentación del día de la final, Mínguez reconoce que les fue de gran ayuda la publicación del diario Levante-EMV, que cubrió esa final con un experimentado redactor, Alberto Soldado, y el fotógrafo Higueras. "Había imágenes que nos han ayudado para el mura", explica además de agradecer la colaboración de David Sarasol, director del Museu de la Pilota, "que nos envió fotografías digitalizadas y ya con las que habían de mayor calidad o resolución, Bize pudo trasladarlas a la pintura".

Artículo publicado por Levante-EMV tras la mítica partida. / Levante-EMV

"A pesar de que ya existe una escultura del pilotari de Faura, Álvaro, al lado del Trinquet de Sagunt, entendíamos que Sagunt tenía que tener un espacio en el que se rindiera homenaje a los dos finalistas de esa partida. Gracias al espectáculo que dieron, situaron a Sagunt para siempre en la historia de la pilota valenciana", concluye Enrique Mínguez.

Una vez concluido, la asociación quiso compartir el resultado e invitó a Josep Pérez (Pep Pérez) y Joan Alepuz como representantes de la Fundació de Pilota Valenciana, a Álvaro (protagonista de la final) y David Sarasol, director del Museu de la Pilota. Todos ellos pudieron ver la intervención artística realizad junto al propietario de la fachada, el muralista y los representantse de la asociación. El hijo de Genovés, también conocido como "Genovés II", "no pudo asistir por motivos profesionales, pero igualmente se agradece su amabilidad y consentimiento para la realización de la pintura", afirma Mínguez.

Participantes de la realización del mural. / Enrique Mínguez

Más iniciativas

El colectivo continúa así con su iniciativa de regeneración de espacios degradados del barrio del Raval a través de murales que le renuevan totalmente el aspecto y le otorgan colorido. El objetivo es lograr que el barrio del Raval sea "el kilómetro cero del arte urbano en la comarca", asegura el secretario de la asociación vecinal.

Pero en la zona no solamente se pintan murales promovidos por la asociación de vecinos. También artistas locales colaboran de forma altruista haciendo posible que espacios degradados se conviertan en lugares con color y otro aspecto.

Además, como reconocen desde la entidad, el ayuntamiento a través de la Concejalía de Juventud y su 'Festival Més q Murs' han realizado intervenciones en el barrio que han supuesto "un espaldarazo a este proyecto ya que han hecho posibles los murales más grandes y vistosos".