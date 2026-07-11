El club de halterofilia de Sagunt ya levanta medallas

La cantera del Club Halterofilia Sagunt continúa dando pasos firmes. El equipo regresó del Campeonato Autonómico Sub-15 y Sub-17, disputado el pasado 5 de julio en Alzira, con dos campeones autonómicos y una actuación que confirma el crecimiento de sus deportistas más jóvenes.

Logros

El primer título llegó de la mano de Arnau Pont Sanz, que se proclamó campeón autonómico en la categoría Sub-17 de 88 kilos tras levantar 85 kilos en arrancada y 105 en dos tiempos, alcanzando un total olímpico de 190 kilos que le valió la medalla de oro.

También subió a lo más alto del podio Daniel Suárez Vélez, campeón autonómico en la categoría Sub-17 de más de 94 kilos. El levantador completó su competición con 75 kilos en arrancada y 90 en dos tiempos, para un total olímpico de 165 kilos, suficiente para conquistar el título.

Participantes del campeonato. / Halterofilia Sagunto

La competición también dejó el debut oficial de Mar Mira Uso, que participó en la categoría Sub-15 de 63 kilos. La joven deportista firmó una destacada actuación en su primera competición oficial con 30 kilos en arrancada y 45 en dos tiempos, sumando un total de 75 kilos que le permitió finalizar en cuarta posición, a las puertas del podio.

Progresión deportiva

Los tres deportistas estuvieron acompañados durante toda la jornada por su entrenadora, María García, cuyo trabajo, según destacan desde el Club Halterofilia Sagunto, resulta "fundamental" en la formación y evolución de los jóvenes levantadores.

Desde la entidad valoran especialmente no solo los resultados obtenidos, sino también la progresión deportiva y personal de sus deportistas, convencidos de que esta generación representa el futuro del club.