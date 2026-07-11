Descubre cómo fue la gala de verano del club gimnasia de Sagunt

La llegada del verano trae a Sagunt una nueva gala por parte del club de gimnasia, un grupo con mucha historia en el municipio. El evento fue celebrado en el pabellón René Marigil, donde los espectadores pudieron disfrutar de los participantes que formaban parte de los grupos de niños y niñas de la Casa de la Juventud. También hubo participantes de los colegios: Ceip Ausias March, Ceip Vilamar y Ceip Victoria y Joaquín Rodrigo.

Participantes y formatos del evento

Sin embargo, el número de participantes en la gala no cerraba ahí. Se dejaron ver también diferentes grupos del Ayuntamiento de Sagunt del deporte en edad escolar de la Casa de la Juventud y San Vicente Ferrer. Los grupos de Petrés y Albalat dels Tarongers tampoco quisieron perderse este esplendor de arte traducido en diferentes tipos de gimnasia.

Club de Gimnasia Sagunto. / Club Gimnasia Sagunto

A pesar de todo, el evento no dejaba de ser una competición entre diferentes grupos del club de gimnasia Sagunt de la sección de gimnasia aeróbica y gimnasia estética de grupo.

En la gala hubieron espectáculos individuales, en parejas y en tríos. Gracias a esta diversidad de formatos la audiencia pudo disfrutar de diferentes coreografías de base como de competición, todas ellas relacionadas con la temática de Disney.

Para finalizar, la gala pudo contar con la presencia de los concejales de Sagunt Francisco Javier Timón, Raúl Palmero y María Rubio así como los miembros de la junta directiva del club.