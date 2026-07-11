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El Grau Vell honrará en Sagunt a la Virgen que apareció en su aguas hace siglos

La fiesta de la patrona de la ciudad volverá a llevar a los fieles hasta este enclave singular

La Virgen, en procesión por el Grau Vell, en una anterior edición.

La Virgen, en procesión por el Grau Vell, en una anterior edición. / Levante-EMV

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Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

El Grau Vell de Sagunt honrará este domingo en Sagunt a la Virgen que, según la tradición, apareció en su aguas hace siglos y luego se convirtió en la patrona de la ciudad: La del Buen Suceso.

Lo hará en una jornada que volverá a reunirá a los fieles en uno de los espacios más singulares del municipio.

Los actos comenzarán a las 11:30 horas con la celebración de una misa solemne en la iglesia del Grau Vell, un templo que depende de la Parroquia de la Virgen de los Desamparados del Port de Sagunt.

La Virgen, en procesión por el Grau Vell, en una anterior edición.

La Virgen, en procesión por el Grau Vell, en una anterior edición. / Levante-EMV

Por la tarde tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la jornada: la tradicional procesión de la Virgen del Buen Suceso por las calles de este enclave, a partir de las 19,30 horas.

Se espera la participación de vecinos y fieles tanto de Sagunt como del Port, especialmente de las parroquias de la Virgen de los Desamparados y de la Virgen de Begoña.

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También está prevista la asistencia de la Mayoralia de la Semana Santa Saguntina 2027, como han explicado desde la organización poniendo enfásis en que, de esta manera, se mantiene viva una fiesta surgida hace siglos cuando, según la tradición, apareció en las aguas del Grau Vell la talla de la Virgen que ahora se conserva en el convento de las Servitas de Sagunt.

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