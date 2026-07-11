Once días sin solución al temor a un posible maltrato animal

Once días de denuncias, llamadas y desesperación no han evitado que unas cuidadoras de colonias felinas sigan a la espera de soluciones tras denunciar ante la Policía Nacional un presunto maltrato animal en el Port de Sagunt.

Las mujeres llevan casi dos semanas pidiendo que alguna institución o autoridad intervenga en una vivienda abandonada pues aseguran que, en su interior, una gata acababa de parir y sus crías recién nacidas permanecían atrapadas en el interior mientras la madre las buscaba desde fuera. Tras diversas gestiones, desde el consistorio se comprometieron a actuar.

Todo comenzó cuando la alimentadora de la colonia, censada por el ayuntamiento, detectó que en la vivienda vacía en la que habitaban unos gatos empezaron a aparecer las ventanas tapadas, que era por donde accedían los animales. Para ello, se usaban todo tipo de materiales: ladrillos, cartones, escombros y cristales, entre otras cosas.

Esto, según explica la cuidadora, hizo que la gata madre, que había parido una semana antes de la denuncia, se encontrara sin poder acceder al interior para alimentar a sus crías.

La vivienda con ventanas y puerta tapadas. / Redacción Levante-EMV

La denuncia policial recoge que una vecina identificó a una persona como responsable del bloqueo, quien además iba dejando notas manuscritas exigiendo que no se les pusiera comida a los gatos. Además, los cuidadores de gatos aseguran haberle visto tapando diferentes espacios de la casa que usaban los animales como vía de entrada y salida.

En el consistorio se asegura que desde el primer aviso, la policía se personó en el inmueble para encontrar una solución, pero se encontró con el problema de que no podía acceder sin más porque es una propiedad privada. Por ello, trataron de averiguar si dentro estaba la camada de gatos o no, aunque no escucharon nada dentro.

También se subraya que la policía está actuando en coordinación con la asociación de colonias felinas y que ha habido un acuerdo con el propietario para que les deje entrar y comprobar si están allí.

Las cuidadoras esperan que este compromiso se traduzca en hechos concretos: la inspección del inmueble, el rescate de las crías por partes de un equipo de profesionales y la mediación con el propietario para evitar que la situación se repita.