Así se presenta el final de la semana del Orgullo en Sagunt

La programación del Port Pride Sagunt, organizada por la Concejalía de Políticas LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Sagunt con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, encara su lado más festivo.

Las actividades incluyeron la lectura performativa Nova Ona, del colectivo artístico Les Concejales, interpretada por Paula Peña y Ana Lola Cosín, una propuesta cultural que combinó arte, reivindicación y memoria.

Además, la plaza de la Concordia tenía previsto llenarse de desparpajo y reflexiones al acoger ayer 'Converses amb orgull', un encuentro abierto con la participación de Liz Dust.

El broche de oro llegará hoy sábado con la jornada central del Port Pride Sagunt. A las 19.30 horas partirá la manifestación desde la rotonda del Ancla, recorriendo la avenida del Mediterráneo hasta el pantalán de Port de Sagunt, donde tendrá lugar la lectura del pregón.

Posteriormente, a las 21.00 horas, la orquesta El Legado pondrá el punto final a una semana intensa.