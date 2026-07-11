Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corte Comunitat ValencianaIncendio Los Gallardos AlmeríaYonqui del dineroConcierto el Último de la FilaFonteta pantalla gigantebebé GandíaPiscina privada Canet
instagramlinkedin

Así se presenta el final de la semana del Orgullo en Sagunt

La fiesta afronta sus principales actos en las calles tras unir arte y desparpajo

Imagen de la lectura performativa Nova Ona.

Imagen de la lectura performativa Nova Ona. / Ayuntamiento de Sagunt

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cesar Ramos

Cesar Ramos

Sagunt

La programación del Port Pride Sagunt, organizada por la Concejalía de Políticas LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Sagunt con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, encara su lado más festivo.

Las actividades incluyeron la lectura performativa Nova Ona, del colectivo artístico Les Concejales, interpretada por Paula Peña y Ana Lola Cosín, una propuesta cultural que combinó arte, reivindicación y memoria.

Además, la plaza de la Concordia tenía previsto llenarse de desparpajo y reflexiones al acoger ayer 'Converses amb orgull', un encuentro abierto con la participación de Liz Dust.

El broche de oro llegará hoy sábado con la jornada central del Port Pride Sagunt. A las 19.30 horas partirá la manifestación desde la rotonda del Ancla, recorriendo la avenida del Mediterráneo hasta el pantalán de Port de Sagunt, donde tendrá lugar la lectura del pregón.

Noticias relacionadas y más

Posteriormente, a las 21.00 horas, la orquesta El Legado pondrá el punto final a una semana intensa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents