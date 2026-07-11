El retraso de servicios básicos en una playa de Sagunt indigna al vecindario
Las dos asociaciones reclaman medidas urgentes en la regenerada Malvarrosa de Corinto ante la ausencia de lavapiés por segundo año consecutivo e incluso de pasarelas en pleno mes de julio
El edil de Playas justifica el "retraso" en distintos motivos y la Conselleria afirma tener gestiones en marcha
El inmejorable estado que presenta la playa de la Malvarrosa de Corinto de Sagunt tras el megatrasvase de arena realizado por el Ministerio de Transición Ecológica contrasta con el "abandono" que, en pleno mes de julio, traslucen otras cuestiones básicas y de evidente menor coste, como denuncian las dos asociaciones vecinales de la zona, la de Almardà Viva y la de Almardà, Corinto y Malvarrosa.
Pese a contar con la insignia de calidad que representa la bandera azul, las pasarelas de madera que facilitan el acceso al mar están pendientes de colocar en algunos puntos, mientras en otros presentan deficiencias que las hacen inaccesibles o que implican riesgo de caídas y heridas con clavos.
Además, los lavapiés siguen sin estar instalados después de que el avance del mar destrozara el año pasado las canalizaciones y estas no fueran repuestas por la Conselleria antes del verano de 2025, como contó Levante-EMV.
Estos últimos se han dejado apartados en diferentes espacios de la playa, "pero de cualquier manera, con la pésima imagen que eso da", como explican vecinos del lugar.
Las dos asociaciones vecinales han alertado de esta situación e incluso ya insistieron al ayuntamiento hace meses en la importancia de estas cuestiones para intentar evitar lo que finalmente ha ocurrido: Que dotaciones básicas no están operativas o en buen estado cuando ya está avanzado el mes de julio.
"Unas playas recién regeneradas, que han recuperado la arena que tuvieron hace años, merecen contar con pasarelas en condiciones y con el resto de servicios funcionando correctamente. Que la Generalitat disponga desde hace tiempo de un presupuesto de 30.000 euros para la instalación de los lavapiés y que, a fecha de hoy, todavía no estén en funcionamiento tampoco es de recibo", afirma en declaraciones a este diario el vicepresidente de la asociación Almardà Viva, Javier Gómez.
"Están los lavapiés sin reponer. Hay pasarelas sin colocar y las que están en pie son viejas y con peligro de clavarte algún clavo o tener algún percance", decía la presidenta de la asociación de Almardà, Corinto y Malvarrosa, Amparo Peris, tras afear también los restos de talanqueras que había tirados en el suelo hace unos días junto a la gola de Quartell, más otros de poda y bolsas de basuras por recoger.
El edil admite el "retraso" y la Conselleria afirma tener gestiones en marcha
El concejal de Playas, Roberto Rovira, remarcaba que la instalación de lavapiés depende de la Conselleria. "Desde Valencia Turisme nos dijeron que la harían después de que concluyeran las obras pero no estamos teniendo respuestas", apunta añadiendo que debe ser ese departamento autonómico quien se haga cargo de recogerlos y custodiarlos.
No obstante, el edil admite el "retraso" en la colocación de pasarelas por parte de la empresa municipal SAG en un litoral norte de Sagunt que, tal y como recordaba, "está formado por playas naturales de especial protección, lo que impide por ejemplo colocar en ellas las pasarelas en mayo, como hacemos en la playa del Puerto, que es urbana; aquí, sin embargo, tenemos que esperar al 1 de julio para no interferir en la nidificación del chorlitejo patinegro, pues eso nos viene exigido desde otras administraciones".
Esta demora la atribuía a varios factores. Por un lado, a que la regeneración del lugar "ha acabado hace dos semanas" y ha dejado elementos "descolocados" como lavapiés o tramos de pasarelas.
A ello añadía que la empresa municipal que instala las pasarelas se ha encontrado con algunos imprevistos que han complicado la colocación. "Un vehículo se ha averiado, nos han hecho destrozos en la entrada al punto accesible y, realmente, es un trabajo especializado que no todos los trabajadores saben hacer bien", apunta.
Junto a esto reconoce deficiencias en las pasarelas en sí que achaca en parte a su antigüedad. "La Conselleria siempre costeaba su compra pero desde hace dos años, no lo hace. Por eso, por primera vez, hemos hecho un contrato menor para comprar pasarelas de cuerda, aunque hace un mes que esperamos la llegada del material. Además, hemos hecho otro que nos permitirá ir sustituyéndolas", decía además de instar a los vecinos a que notifiquen al consistorio las deficiencias que vean "para así poder ir subsanándolas lo antes posible".
Respecto a los lavapiés, desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismose ha reconocido a preguntas de este rotativo que "están en conversaciones con Costas" para instalar todo el sistema en la playa Malvarrosa de Corinto de Sagunt, pero añaden que "la regeneración de la playa acaba de terminar y las obras tienen algunas complejidades técnicas".
Por tanto, se desconoce cuándo podrán los usuarios volver a enjuagarse con agua al salir de la playa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El festival techno de Sagunt empieza el montaje sin permiso municipal de actividad
- Fallece un trabajador en unas obras en Parc Sagunt II
- Así es el festival techno que aterrizará en breve en el Port de Sagunt
- Un incendio en el Port de Sagunt moviliza a bomberos y medios aéreos
- Sagunt desbloquea una esperada obra después de cuatro años
- Recuperan un paquete de más de un kilo de cocaína hallado en una playa de Sagunt
- El futuro industrial del Camp de Morvedre pasa por Parc Sagunt II
- De coloso citrícola que marcó un hito en Sagunt a supermercado