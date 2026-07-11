El retraso de servicios básicos en una playa de Sagunt indigna al vecindario

El inmejorable estado que presenta la playa de la Malvarrosa de Corinto de Sagunt tras el megatrasvase de arena realizado por el Ministerio de Transición Ecológica contrasta con el "abandono" que, en pleno mes de julio, traslucen otras cuestiones básicas y de evidente menor coste, como denuncian las dos asociaciones vecinales de la zona, la de Almardà Viva y la de Almardà, Corinto y Malvarrosa.

Pese a contar con la insignia de calidad que representa la bandera azul, las pasarelas de madera que facilitan el acceso al mar están pendientes de colocar en algunos puntos, mientras en otros presentan deficiencias que las hacen inaccesibles o que implican riesgo de caídas y heridas con clavos.

Además, los lavapiés siguen sin estar instalados después de que el avance del mar destrozara el año pasado las canalizaciones y estas no fueran repuestas por la Conselleria antes del verano de 2025, como contó Levante-EMV.

Lavapiés junto a la gola de Quartell. / Asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa

Estos últimos se han dejado apartados en diferentes espacios de la playa, "pero de cualquier manera, con la pésima imagen que eso da", como explican vecinos del lugar.

Las dos asociaciones vecinales han alertado de esta situación e incluso ya insistieron al ayuntamiento hace meses en la importancia de estas cuestiones para intentar evitar lo que finalmente ha ocurrido: Que dotaciones básicas no están operativas o en buen estado cuando ya está avanzado el mes de julio.

"Unas playas recién regeneradas, que han recuperado la arena que tuvieron hace años, merecen contar con pasarelas en condiciones y con el resto de servicios funcionando correctamente. Que la Generalitat disponga desde hace tiempo de un presupuesto de 30.000 euros para la instalación de los lavapiés y que, a fecha de hoy, todavía no estén en funcionamiento tampoco es de recibo", afirma en declaraciones a este diario el vicepresidente de la asociación Almardà Viva, Javier Gómez.

Talanqueras apartadas. / Asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa

"Están los lavapiés sin reponer. Hay pasarelas sin colocar y las que están en pie son viejas y con peligro de clavarte algún clavo o tener algún percance", decía la presidenta de la asociación de Almardà, Corinto y Malvarrosa, Amparo Peris, tras afear también los restos de talanqueras que había tirados en el suelo hace unos días junto a la gola de Quartell, más otros de poda y bolsas de basuras por recoger.