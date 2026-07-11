La SAG ve difícil evitar la huelga de basura en Sagunt tras ofrecer más del 11% de subida salarial

La dirección de la empresa pública encargada de la recogida de residuos y la limpieza viaria en Sagunt, la Sociedad Anómica de Gestión (SAG), considera que la huelga indefinida convocada por la plantilla a partir del próximo 15 de julio es "difícilmente evitable", pese a haber presentado una propuesta que supondría un incremento retributivo superior al 11% durante 2027.

La empresa asegura que ha agotado el margen económico del que dispone y que su última oferta realizada a la representación sindical constituye "el límite máximo" que puede asumir con los recursos actuales, por mucho que estos no hayan dejado de aumentar en los últimos tres años. No obstante, la dirección insiste en que la negociación sigue abierta y asegura que estudiará cualquier alternativa "si las propuestas no implican un mayor gasto global".

Según exponen desde la SAG, aunque los representantes de los trabajadores justifican la convocatoria de huelga por la falta de personal, la escasa inversión en maquinaria y las mejoras salariales, el único asunto que ha centrado las negociaciones ha sido la cuestión retributiva.

Tareas de limpieza en las calles de Sagunt. / Daniel Tortajada

Servicio reforzado en los últimos tres años

La empresa defiende que en los últimos años se ha reforzado el servicio con la incorporación de 31 nuevos trabajadores entre 2023 y 2025 más una inversión cercana a los tres millones de euros en maquinaria y medios materiales; una cifra que triplica la realizada entre 2020 y 2022, cuando no alcanzó el millón de euros.

En materia salarial, la dirección recuerda que los incrementos del salario base aplicados entre 2020 y 2026 oscilaron entre el 0,9% y el 3,5%, con una media del 2,34%. Frente a ello, remarca que la propuesta actual contempla aplicar el máximo incremento legal permitido para 2027, fijado en el 4,5%, además de un incremento retroactivo del 0,5% correspondiente a 2026, condicionado a la evolución del IPC.

A ello se suma un complemento de productividad por la realización de los 18 domingos y cinco festivos previstos en el calendario laboral. Su última oferta, según resalta, eleva este complemento hasta los 60 euros por jornada, lo que supondría 1.380 euros anuales adicionales por trabajador.

Por ello, de acuerdo con sus cálculos, para un empleado con un salario anual de 21.000 euros, este concepto representa un incremento del 6,6%, que, sumado a la subida del salario base, supera el 11% en un solo ejercicio.

Otras mejoras

La propuesta incluye además mejoras sociales, como ayudas escolares para familias con hijos en las distintas etapas educativas y la posibilidad de realizar jornadas extraordinarias en fin de semana remuneradas con 250 euros cada una.

Trabajadores de la SAG. / Daniel Tortajada

La dirección recuerda igualmente que durante los últimos cuatro años se han implantado otras medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales, entre ellas el pago de las nóminas el último día hábil de cada mes, la implantación del contrato de relevo para facilitar jubilaciones anticipadas, la financiación de los permisos de conducción C y E y diversos procesos de promoción interna.

Por ello, lamenta que el proceso negociador haya desembocado en una convocatoria de huelga "como medida de presión" y considera "difícilmente evitable" el conflicto laboral "ante la falta de margen para formular nuevas propuestas y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en las condiciones actuales".

Servicios mínimos

Ante esto, la SAG ya ha solicitado al Ayuntamiento de Sagunt la fijación de los servicios mínimos que deberán garantizarse durante la huelga y ha recordado que el ejercicio del derecho de huelga implicará el descuento proporcional del salario correspondiente a cada jornada no trabajada, una cantidad que estima entre 80 y 140 euros diarios, dependiendo de la categoría profesional. A ello añade que "la propuesta económica planteada para 2027 quedará temporalmente suspendida mientras no se alcance un acuerdo".

Aun así, la dirección insiste en que mantiene su voluntad de diálogo y asegura que seguirá analizando cualquier propuesta que permita acercar posturas sin incrementar el coste global del servicio, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que evite el conflicto y garantice la continuidad de un servicio esencial para la ciudadanía.