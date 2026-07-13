Campeonato de futbito "para la historia" en Sagunt

Los pabellones de Juventud y René Marigil han puesto el punto final a una de las ediciones más participadas del Campeonato de Futbito organizado por la Federación de Peñas de Sagunt en los días previos al inicio oficial de las celebraciones. La competición, que reunió a 43 equipos y un total de 547 jugadores y jugadoras, dejó un balance muy positivo tanto por la elevada respuesta como por el buen ambiente registrado ante un público entregado.

Tras un torneo que incluyó un minuto de silencio por la tragedia de Almería, en el apartado masculino, la Peña Por No Variar se proclamó campeona tras imponerse en una final muy disputada a Aquí No Hay Quien Beba.

En féminas, la Peña Papo de Roma se alzó con la victoria después de superar en la final a Acassa Ja.

Así fue el partido de fútbol sala de las peñas de Sagunt / Roberto Martínez

Uno de los reconocimientos individuales más destacados fue para Marc Antonino, elegido mejor deportista (MVP) del campeonato.

Además, el máximo goleador del torneo fue Damián Jiménez García, de la Peña Por No Variar.

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La Federación de Peñas ha querido reconocer "el comportamiento de todas las peñas participantes, destacando el respeto, la deportividad y el gran ambiente". De hecho, aseguran que ha sido un campeonato de futbito "para la historia".