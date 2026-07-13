Dónde disfrutar gratis de la semifinal del mundial en Morvedre

La emoción del Mundial de fútbol se vivirá este martes en las calles y plazas de varias localidades del Camp de Morvedre. Además del Ayuntamiento de Sagunt, otros consistorios y colectivos se han organizado para que vecinos y aficionados puedan seguir juntos el esperado duelo contra Francia.

El consistorio de Canet d'en Berenguer instalará una pantalla gigante en la plaza dels Pescadors, situada en la zona de playa.

También el Ayuntamiento de Faura se ha sumado a la iniciativa y hará lo mismo en la zona de la Canaleta, convirtiendo este espacio en un punto de encuentro para los aficionados al fútbol.

Además, los festeros de Quartell montarán un proyector para poder seguir el partido en El Molí.

Aficionados, viendo un partido. / Efe/Ángeles Visdómine

La Baronia

En Torres Torres, la cita será en el chiringuito de la piscina municipal, donde se colocará un televisor de gran formato a iniciativa de los festeros.

En Algímia d'Alfara la semifinal podrá seguirse desde el pabellón multiusos. Ahora, en este caso, la organización correrá a cargo de la comisión de toros, que ha establecido una entrada de 5 euros por persona para acceder al recinto que permitirá disfrutar también de bebida, papas y cacahuetes.

De esta forma, se podrá compartir la emoción de un encuentro que puede ser histórico.