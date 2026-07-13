Playa de Sagunt: Confirman otro verano sin lavapiés y denuncian una "regeneración incompleta"

La falta de lavapiés en la playa de la Malvarrosa de Corinto de Sagunt tras el megatrasvase de arena realizado por el Ministerio de Transición Ecológica ha originado nuevas críticas en la ciudad, tanto vecinales como desde el propio ayuntamiento, al confirmar la delegación de Playas que la zona volverá a quedarse sin este servicio por segundo verano consecutivo, según las previsiones de la Conselleria.

Si Levante-EMV ya informó el pasado sábado de la indignación vecinal por la ausencia del servicio avanzado ya el mes de julio, las últimas informaciones obtenidas por el ayuntamiento respecto a cómo van las gestiones de Valencia Turisme para volverlo a poner en macha, han originado aún más malestar.

La razón es que, tras la última consulta de la delegación municipal de Playas, desde Turisme Comunitat Valenciana se ha asegurado que aún no tienen redactado el proyecto para volver a poner en marcha todas las canalizaciones; es decir, las instalaciones dañadas hace más de un año por distintos temporales y que ya impidieron usarlas el verano pasado.

Talanqueras apartadas. / Asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa

Así lo ha confirmado a este diario el edil del ramo, Roberto Rovira, al tiempo en que censuraba esa "falta de previsión" autonómica cuando el ayuntamiento lleva más de un año alertando a Turisme Comunitat Valenciana de que los temporales habían dejado los tubos a la vista e inutilizando los lavapiés. "El director general se comprometió a que lo resolverían pero, ahora, nos encontramos con que no tienen ni el proyecto y luego, aún deberían lograr el permiso de Costas. Es decir, que pasaremos el verano sin lavapiés en la Malvarrosa", decía enfadado.

Los vecinos piden explicaciones al Ministerio

Distinta valoración hace de lo ocurrido la asociación vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, que lamenta esa falta del servicio de lavapiés en la Malvarrosa tras la ejecución del proyecto de regeneración del litoral financiado con fondos europeos Next Generation". Para la entidad, es "inadmisible que, una vez finalizadas las obras impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, todavía no se hayan repuesto numerosos servicios afectados por la actuación, que están contemplados y presupuestados en el proyecto". Así se han pronunciado después de que el concejal de Playas les trasladara las últimas conversaciones de su departamento con la Generalitat Valenciana.

Para la asociación, esta explicación "desvía la atención del verdadero origen del problema".

"El proyecto de regeneración incluía la reposición"

El colectivo recuerda que "el propio proyecto constructivo de regeneración de las playas de Canet, Almardà, Corinto y Malvarrosa ya identificaba expresamente los servicios susceptibles de verse afectados por las obras". Entre ellos, afirman que figuraban las pasarelas de madera, los lavapiés, las papeleras/contenedores, un juego infantil, la cartelería, las torres de vigilancia y otros equipamientos públicos existentes".

"Falta de reposición de señalización en la playa nudista"

La asociación destaca también "la falta de reposición de la señalización de la playa nudista", una situación sobre la que aseguran haber recibido quejas de usuarios que sostienen que "actualmente no existe una delimitación clara del inicio y final de este espacio, generando confusión"; si bien este diario ha podido comprobar que, al menos, sí hay un cartel que la identifica en su extremo norte.

Lavapiés junto a la gola de Quartell. / Asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa

La asociación recuerda además que, antes de comenzar las obras, se preguntó directamente a la Demarcación de Costas de València por esta cuestión "y su confirmación se realizó públicamente ante los alcaldes de Sagunto y Canet d'en Berenguer, el concejal de playas Roberto Rovira y los técnicos responsables, de que todo aquello que resultara afectado sería restituido una vez finalizara la regeneración".

Por ello, la asociación exige al Ministerio para la Transición Ecológica que "asuma su responsabilidad y complete la actuación conforme a los compromisos adquiridos y al propio proyecto constructivo, así como al Ayuntamiento de Sagunto que defienda activamente los intereses de los vecinos y reclame ante el Ministerio la reposición inmediata de todos los servicios afectados, en lugar de aceptar que las playas continúen sin infraestructuras básicas para su uso".

La asociación recuerda además que esta actuación "fue sufragada con los fondos Next Generation de la Unión Europea, y que estos trabajos estaban presupuestados en el proyecto, por lo que no se explica qué ha ocurrido con la partida destinada a estos trabajos".