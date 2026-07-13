Una popular fiesta regresa a Sagunt diez años después

La fiesta de Sant Cristòfol ha regresado a Sagunt después de una década de ausencia.

Tras bajar la imagen de San Cristóbal desde la ermita hasta el camino paralelo a la autovía, allí se hizo la tradicional bendición de vehículos y se les entregó tanto una estampa del santo como un silbato.

Tras ello, la imagen regresó en procesión hasta la ermita, donde se hizo una misa.

De esta forma se ha querido reavivar una fiesta que comenzó el año 1975 con la Cofradía de chóferes San Cristóbal que, con dedicación y trabajo consiguió sacar de la ruina la ermita y que pudiera restaurarse gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt.

Participantes en los actos. / Levante-EMV

Una nueva junta compuesta de antiguos miembros de la Cofradía y también personal más joven es la encargada de encabezar esta nueva etapa "con el objetivo de recuperar esta fiesta que durante años tenía tantos seguidores y simpatizantes".

"Este año hemos sido acompañados por la Majoralia 2027 de la Semana Santa, que ha portado el anda en la procesión. También acudieron las concejalas Patricia Sánchez y Natalia Antonino, y miembros del Junior de Santa María que amenizaron con música la misa", explican desde la entidad además de destacar la colaboración de la Asociación de Amigos Camino Santiago de Sagunt.

Momento de la bendición. / Levante-EMV

A pesar de que hace una década que ya no se celebra la romería de vehículos con la imagen del santo por las calles del municipio, desde la junta directiva de esta cofradía han asegurado a Levante-EMV que están trabajando por recuperar la celebración de esta fiesta como se hacía anteriormente, llevando la imagen del santo hasta la iglesia de Santa María, donde descansaba una noche para, al día siguiente, oficiar allí la misa.

"Esperamos recuperar la fiesta e incorporar actividades de antaño que tanto éxito tuvieron como la romería automóviles, concurso de habilidad para chóferes, verbena y cena sobaquillo omerienda para niños del centro Educación Especial, etcétera. Se trata en definitiva de proseguir con la tradicional fiesta en su honor", concluye González.