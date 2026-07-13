Preocupación por las condiciones de las residencias: CC OO insta a Sagunt a pedir más medios

Las recientes denuncias de CC OO sobre las agresiones a empleadas en una residencia de Sagunt han llevado al sindicato a dar un paso más con tal de mejorar este sector.

Representantes de CCOO en el Camp de Morvedre i Alt Palància se han reunido con la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Sagunt para instarles a que aprueben una declaración institucional en el pleno para exigir una mejora en el funcionamiento de las residencias. El sindicato ha dado este paso al considerar que hay problemas de fondo comunes a otros centros.

Para la representación sindical, el actual modelo de integración en las residencias para personas mayores y personas con diversidad funcional en situación de dependencia "debe hacerse con personal suficiente asegurando la profesionalidad y la interdisciplinariedad". Por ello, ha querido trasladarles los problemas asociados al hecho de "no contar con los medios adecuados".

El sindicato ha expuesto "la necesidad de que las administraciones implicadas en el sistema de atención a la dependencia revisen la implementación del propio sistema e incrementen la vigilancia sobre los centros residenciales para garantizar que cuentan con suficientes profesionales debidamente cualificados y en la proporción adecuada a las ratios de los pacientes, según las características de estos".

Diferentes perfiles

Esto conecta con el hecho de que algunas residencias no solo acogen a personas de la Tercera Edad, sino también a otras derivadas desde el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) y con trastornos de conducta.

En este sentido, la representación de Comisiones Obreras, ha incidido en que las instalaciones de los centros "también han de ser las adecuadas a los perfiles residenciales".

Por lo anterior, el sindicato ha solicitado a los grupos municipales que estudien la aprobación de una declaración institucional reclamando que la atención a personas en instituciones sociales "se haga con las adecuadas garantías para las personas residentes y protegiendo la salud del personal que presta servicios en las mismas".