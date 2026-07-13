Sagunt lleva el Mundial a las calles a través de tres pantallas gigantes

La semifinal del Mundial entre España y Francia podrá seguirse al aire libre y gratis en tres puntos diferentes de Sagunt. El ayuntamiento instalará pantallas gigantes este martes 14 de julio, a las 21.00 horas, para que la ciudadanía pueda ver el partido en diferentes zonas: Sagunt, Port de Sagunt y Almardà.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Turismo en colaboración con las federaciones de peñas de Sagunto y del Port, convertirá la plaza Cronista Chabret "la Glorieta", el entorno del Centro Cívico Antiguo Sanatorio y la parte trasera del Centro Cultural Voro Alandí en puntos de encuentro para seguir el choque ante la selección francesa.

También habrá pantalla si España llega a la final

El dispositivo no se limitará a la semifinal. El consistorio ha anunciado que, si España logra clasificarse para la final del Mundial, volverá a instalar pantallas gigantes el domingo 19 de julio, también a las 21.00 horas.

Cartel del evento. / Ayuntamiento de Sagunt

En ese caso se mantendrán las ubicaciones de Port de Sagunt y Almardà, mientras que la pantalla prevista para Sagunt se trasladará al Recinto Ferial, coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales.

Ambiente de gran cita deportiva

Con esta iniciativa, el ayuntamiento busca trasladar el ambiente de las grandes citas futbolísticas a espacios públicos del municipio y facilitar que vecinos y visitantes puedan seguir juntos el encuentro.