Sagunt se prepara para vivir el histórico eclipse solar

El eclipse solar del próximo 12 de agosto se vivirá de una forma intensa en Sagunt. La Concejalía de Ciencia, Innovación y Universidades ha preparado una programación especial con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía y convertir esta cita en una experiencia colectiva. Además, ha previsto repartir gratis 11.000 gafas homologadas para la observación segura.

Entre las actividades programadas se realizará una charla divulgativa para profundizar en el conocimiento de los eclipses, su influencia a lo largo de la historia y sus implicaciones científicas. Además, se ofrecerán recomendaciones y precauciones para que toda la ciudadanía pueda disfrutar del espectáculo con total seguridad.

A partir de las 18 horas, el Pantalán del Port de Sagunt se llenará de actividades ese 12 de agosto y se podrá disfrutar también de una exposición científica diseñada con motivo del eclipse.

Reparto de gafas

El reparto de gratuito de las 11.000 gafas homologadas será a través de las federaciones de peñas, en los comercios adheridos a través de la federación de comerciantes Facosa, en las oficinas de Turismo, en el Campus Delfín y la Escola d’Estiu, en el mercado de Sagunt el 29 de julio, en el mercado del Port de Sagunt el 6 de agosto, en el paseo marítimo el 8 de agosto, y el 12 de agosto en el evento organizado por la concejalía.

Cómo disfrutarlo

España se sitúa al final de la franja de totalidad, por lo que este fenómeno se producirá cuando el Sol se esté poniendo, muy cerca del horizonte, como explican desde el ayuntamiento.

Según las previsiones, el eclipse parcial comenzará a apreciarse en la localidad sobre las 19:38 horas, mientras que el máximo del eclipse anular tendrá lugar alrededor de las 20:32 horas. La fase de totalidad tendrá una duración aproximada de 1 minuto y 18 segundos, momento en el que el Sol se situará a 4,54° sobre el horizonte.

Quienes deseen disfrutar de esta cita y observar el eclipse deberán dirigir su mirada hacia el oeste (azimut solar 286°) y es muy recomendable buscar espacios con el horizonte despejado de obstáculos, como edificios, zonas arboladas o montañas que dificulten la visión.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, asegura: “Queremos que el 12 de agosto vivamos una jornada para el recuerdo colectivo de nuestro municipio, una tarde en la que todos y todas miremos juntos al cielo desde un lugar emblemático como es el Pantalán de Puerto de Sagunto”.

Por su parte, el concejal de Ciencia, Innovación y Universidades, Toni Iborra, destaca que el eclipse del 12 de agosto “será un momento histórico y nuestra ciudad tendrá el privilegio de formar parte de los municipios desde los que podrá contemplarse en toda su magnitud”. Además, añade: “Queremos aprovechar esta oportunidad para seguir fomentando la divulgación científica y despertar el interés por la ciencia, especialmente entre los más jóvenes”.