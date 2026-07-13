Ve frenada su boda en Gilet al estar empadronada en dos municipios a la vez

Una pareja ha visto peligrar la boda que tenía planeada para finales de mes en Gilet por una cuestión que nunca hubiera imaginado: Una de ellas está empadronada en dos municipios a la vez y no tiene más remedio que esperar a que todo se regularice.

María Dávila es quien se ha visto en esta rocambolesca situación después de mudarse recientemente a Gilet y darse de alta en el padrón del municipio donde juega al fútbol. Al hacer este trámite siempre pensó que, de manera automática, la darían de baja en su anterior lugar de residencia, Massalavés.

Sin embargo, cuando fue al Juzgado de Paz de Gilet a entregar todos los documentos necesarios para casarse con su novia, le demandaron que acreditara donde había estado empadronada en los últimos dos años, entre otras cosas. Y así es cómo acabó averiguando que consta al mismo tiempo en dos padrones municipales, por extraño que le pueda parecer tanto a ella como a su familia.

"Todos nuestros planes para la boda se nos han fastidiado. No entiendo cómo es posible que esté dada de alta en dos ayuntamientos... pero queremos que esto se solucione ya, porque ni podemos reservar nada, ni organizar nada y queremos que se solucione porque nos estamos angustiando", afirma María Dávila. "Tenían ya la fecha, pero se han encontrado con esto. No tiene nombre", añadía su madre, Mª Angeles, en declaraciones a Levante-EMV.

Daniel Tortajada

Baja tramitada pero espera obligada

Al pedir explicaciones en el ayuntamiento donde residía anteriormente, Massalavés, le confirmaron que el consistorio había tramitado su baja del padrón pero que esta no se haría efectiva hasta pasadas unas semanas, lo que venía a truncar sus planes de boda para finales de este mes.

La alcaldesa de esta localidad de La Ribera, Puri Noguera, explicaba a este diario que el consistorio de Massalavés "ha hecho todo el trámite de forma correcta", pero ahora está a la espera de que otro organismo oficial ratifique esa baja. "Según me han explicado desde los servicios técnicos municipales, el procedimiento es así y el trámite tarda un tiempo. No es algo excepcional de este caso, sino que pasa siempre", afirma. A su juicio: "Lo importante es que está todo en marcha y se va a solucionar". E incluso auguraba: "Si no hay imprevistos, a partir del 15 de julio estará ya su baja y ella estará empadronada en Gilet desde el día que se dio de alta allí".

En medios jurídicos consultados por este diario se ha explicado que es el Instituto Nacional de Estadística (INE) quien hace efectivas las bajas del padrón al recibir las comunicaciones de los ayuntamientos, con regularizaciones que realiza mensualmente. Por tanto, aunque aseguran que no son habituales los casos de doble empadronamiento, afirman que "esporádicamente y de forma temporal, puede ocurrir".

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Desde el Ayuntamiento de Gilet han lamentado el contratiempo para la pareja y sus familiares, pero admitían también que las bajas del padrón "suelen tardar un mes o más desde que los consistorios las notifican al INE". Además, ponían el acento en que el Juzgado de Paz necesita que se le aporte toda la documentación en regla para poder tramitar la boda. Por tanto, aseguraban que en cuanto estén listos todos los papeles, la ceremonia se podrá celebrar sin mayores problemas.