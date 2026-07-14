Canet se convierte en escaparate del arte del Camp de Morvedre

La Casa de los Llano de Canet d'en Berenguer se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes del arte del Camp de Morvedre. Con la inauguración de 'Al Sol de Juliol', una exposición colectiva que reúne a 23 artistas de la comarca y que permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de julio.

La muestra ofrece un recorrido por distintas disciplinas y lenguajes artísticos, desde la pintura y la escultura hasta la fotografía, el grabado o la cerámica, convirtiéndose en un escaparate de la diversidad creativa de los autores participantes.

Numerosas personas acudieron a la inauguración. / Claudio Chust

Diversas técnicas

Uno de los rasgos que define 'Al Sol de Juliol' es el eclecticismo de las obras expuestas. Cada artista aborda su creación desde un lenguaje propio y con técnicas muy diferentes. Así, el canetero Albert Adrián presenta "La plantà del pal", realizada en acrílico sobre lienzo, mientras que Anna Pastor apuesta por la cerámica esmaltada con la escultura "Ells dos". Por su parte, María Pilar Claramonte expone un grabado monotipo sin título y Pedro García Lozano recurre a una técnica mixta sobre papel y madera en "Composició oberta".

Una de las obras de la exposición. / Ayuntamiento de Canet

La muestra también reúne trabajos realizados en porcelana y óxido de cobalto, rotulador sobre papel, fotografía y otras disciplinas, reflejando la diversidad artística de los creadores del Camp de Morvedre.

Arte con mensaje

Más allá de la variedad técnica, algunas de las piezas incorporan un marcado componente reivindicativo. Es el caso de Leonor Seguí Nebot, que aborda el conflicto en Palestina con "Entra a Gaza"; Inma Ortega Marín-Espinosa, autora de "Guerres no!", o Zarva Barroso, que plantea una reflexión crítica sobre la religión con su dibujo digital "Fé".

Momento de la inauguración. / Claudio Chust

La asociación de artistas del Camp de Morvedre, impulsora de la exposición, nació en el año 2000 coincidiendo con la reapertura del Casino de Canet d'en Berenguer. Desde entonces reúne a entre 20 y 25 creadores de distintos municipios de la comarca y se ha consolidado como uno de los colectivos culturales más activos gracias a la organización de exposiciones colectivas e individuales.

La inauguración dejó pequeña la sala y contó con la presencia del alcalde de Canet, Pere Antoni, destacó que la exposición refleja "la riqueza cultural de nuestra tierra" y subrayó el orgullo que supone para el municipio contar con artistas locales entre los participantes. En este sentido, afirmó que su presencia "no solo enriquece esta muestra, sino que reafirma el enorme potencial creativo que anida en nuestras calles".