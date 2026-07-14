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Concierto en honor a las Falleras Mayores de Sagunt: estreno de pasodobles y fecha confirmada para 2027

Jorge Vivas Baquero y Raúl Doménech componen las piezas que interpretará la Unión Musical

Empar y María ya son las Falleras Mayores de Sagunt 2027

Empar y María ya son las Falleras Mayores de Sagunt 2027

Daniel Tortajada

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Cesar Ramos

Cesar Ramos

Sagunt

La Unión Musical Porteña será la encargada de dar forma al concierto en honor a las máximas representantes de la Federació Junta Fallera de Sagunt.

La cita acogerá el estreno de los pasodobles dedicados a Empar Ríos i Sánchez-Mellado y Maria Pozuelo i Martín, compuestos por Jorge Vivas Baquero y Raúl Doménech por encargo del Ayuntamiento de Sagunt.

Adrián Luna, Jorge Vivas Baquero, Ignacio Belzunces Muñoz y Aitor Muñoz Oliver.

Adrián Luna, Jorge Vivas Baquero, Ignacio Belzunces Muñoz y Aitor Muñoz Oliver. / Redacción Levante-EMV

La sede de la Unión Musical Porteña acogió una reunión entre representantes de la Federació Junta Fallera de Sagunt y de la sociedad musical para coordinar los preparativos de uno de los actos más emblemáticos del programa oficial de las Fallas de 2027. En el encuentro participaron, por parte de la Federació Junta Fallera de Sagunt, su presidente ejecutivo, Aitor Muñoz Oliver, y el vicepresidente del área de Cultura, Adrián Luna. En representación de la Unión Musical Porteña han asistido su presidente, Ignacio Belzunces Muñoz, y el director de la Banda Sinfónica, Jorge Vivas Baquero.

Como principal acuerdo de la reunión, ambas entidades confirmaron que el tradicional concierto extraordinario en honor a las Falleras Mayores de la Federació Junta Fallera de Sagunt se celebrará el próximo domingo, 14 de febrero de 2027, en la Casa Municipal de Cultura de Port de Sagunt.

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Durante el acto tendrá lugar el estreno absoluto de los pasodobles dedicados a las Falleras Mayores de 2027, Empar Ríos i Sánchez-Mellado y Maria Pozuelo i Martín. Las composiciones han sido escritas por Jorge Vivas Baquero y Raúl Doménech, respectivamente, por encargo del ayuntamiento de Sagunt, manteniendo así esa tradición.

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