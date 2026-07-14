Corredor Mediterráneo: Empresariado de Morvedre traslada al comisionado el temor al corte de tráfico previsto en 2027

El empresariado del Camp de Morvedre ha podido trasladar sus inquietudes al nuevo Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig, en una reunión celebrada en las instalaciones de Espais Econòmics Empresarials a la que han asistido también el alcalde, Darío Moreno, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, la máxima responsable de la patronal comarcal, Asecam, Cristina Plumed, y la de CEV Valencia, Eva Blasco.

Uno de los puntos que más preocupa es el corte del tráfico del tramo entre Castellón y Tarragona, que se producirá en el inicio del verano de 2027, para la sustitución completa de la vía para su adaptación al ancho internacional.

En este sentido, las empresas le han trasladado las dificultades de desviar los tráficos que se están actualmente llevando por el Corredor Mediterráneo al Cantábrico ya que esta infraestructura no está acabada pues falta su electrificación y, como explican desde Asecam, "debido a ello, es difícil el tráfico de mercancías pesadas en los tramos de pendientes importantes, ya que las locomotoras son diésel y no tienen la potencia suficiente".

Asistentes al acto. / Asecam

Asimismo, le han transmitido el sobrecoste que supone que, en el tramo que va desde Castellón a Vandellós, solo vaya a existir el ancho internacional puesto que los tráficos internos que se producen en España, se hacen en ancho ibérico. De este modo, han asegurado que las empresas van a tener que ejecutar inversiones extraordinarias para adaptar, por ejemplo, su playa de vías, para poder operar en estos dos anchos: internamente en ibérico y externamente en el internacional.

El comisionado, en su intervención ante la patronal de Morvedre. / Asecam

"800 kilómetros de vías, en obras"

Calabuig ha informado de la importancia del cambio de vías en el Corredor Mediterráneo para que pueda incorporarse a la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), que llegará hasta Ucrania, y ha destacado que, actualmente, 800 kilómetros de vías están en obras, lo que supone la implicación de miles de personas para poder llevar a cabo estos trabajos, «unas actuaciones que permitirán las conexiones a puertos como el de Barcelona, Castellón o Valencia, entre otros, además de que habrá integraciones urbanas que cambiarán ciudades desde Murcia hasta Cataluña».

El comisionado ha destacado que, desde 2018, se ha producido un «salto importante» en el corredor, «lo que nos hace ver que este 2026 se van a poder ver avances que permitan realidades concretas», destacando el nuevo acceso al puerto de Sagunt que permitirá la conexión de Parc Sagunt al Corredor Mediterráneo o la nueva terminal intermodal en la Fuente de San Luis (València), algo que será «clave» para tráficos portuarios e internacionales. Así pues, Calabuig, ha señalado que, en este mismo periodo de tiempo, se han ejecutado más de 6.200 millones de euros en obras en este corredor.

En cuanto al tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza ha informado de que se han invertido más de 437 millones de euros para conseguir una transformación de esta línea, aunque ha reconocido que se trata de una «operación muy compleja». Joan Calabuig, asimismo, ha señalado que se va a proceder «en un futuro» a la electrificación del tramo que une Sagunto con Teruel que permitirá que esta vía sea «más segura, con mayor capacidad, y que va a mejorar la comunicación con la red cantábrica, lo que supondrá un paso adelante muy importante para Sagunto».

La responsable de EEE, la de Asecam y el alcalde. / Asecam

"Infraestructura crucial"

«Realmente para Sagunto, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo es una infraestructura crucial porque consideramos que este tramo ferroviario se ha quedado muy por detrás en cuanto a inversiones y por este motivo hemos realizado encuentros tanto aquí como en Valencia, Teruel y Zaragoza, de la mano de CEV, para reclamar una inversión justa que haga este corredor competitivo. Es muy necesario para el desarrollo de nuestras empresas y, por supuesto, para los puertos de Sagunto y Valencia. También es crucial el Corredor Mediterráneo, sobretodo cuando esté en marcha la planta de PowerCo y la estación intermodal de Parc Sagunt II», ha señalado la presidenta de Asecam, Cristina Plumed.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha apuntado que, «aunque es cierto que, desde hace un tiempo, se ha ido avanzando en algunas infraestructuras, desde el ayuntamiento se va a continuar trabajando para seguir impulsando obras que permitan como, ha sucedido estos últimos años, generar una confianza para que inversores vengan a Sagunto a implantar sus empresas como ha hecho, por ejemplo, PowerCo o Inditex, entre otras».

Más reuniones informativas

La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, ha instado a los responsables de este comisionado a que, a partir de septiembre, se lleven a cabo reuniones como la que se ha producido hoy, con operadores y cargadores para darles a conocer, cuándo se cortará la circulación del tráfico en este tramo del corredor Mediterráneo por las obras y la duración lo más aproximada posible que tendrán dichas obras, para que las empresas puedan tener una previsión para planificar el desvío los tráficos o usar otros medios de transporte.