Una escuela de Morvedre hace historia con cuatro campeones provinciales de triatlón

La escuela de Triatlón Huracán ha cerrado una temporada para el recuerdo tras proclamarse campeona provincial en cuatro categorías diferentes de los Juegos Escolares, un logro inédito hasta la fecha que, según destaca el propio club, "ninguna escuela había conseguido anteriormente".

El hito se confirmó tras la disputa del acuatlón de Moncada, última prueba del calendario después de trece jornadas de competición. En esta cita, el equipo añadió a la vitrina: una medalla de plata y otra de bronce al medallero, que se suman a los cuatro oros logrados en la anterior jornada celebrada en Manises.

Cuatro campeones provinciales

Los títulos provinciales fueron para Elma Herrera, en categoría juvenil; Marcos Martínez, en cadete; Mar Mateos, en infantil; y Noah Mármol, en alevín. Además, Mar Mateos obtuvo también la medalla de bronce en la clasificación autonómica.

Carrera del triatlón. / Escuela Triatlón Huracán

El club completó su balance con la medalla de plata de Nora Casado y la de bronce de Daniel Pérez, ambos en categoría juvenil. "Dentro de las trece pruebas que forman el ranking provincial puntuaron los tres mejores duatlones y las cinco mejores pruebas de agua teniendo en cuenta acuatlones y triatlones", asegura la entidad.

Más de 50 podios

Más allá de los títulos, la escuela subraya la importancia de la regularidad de participantes durante toda la campaña en la que "ha superado los 50 podios", según el club. El director de la escuela, Toni Mateos, calificó la campaña de "temporada histórica" y aseguró que el club ha demostrado ser "el referente del triatlón en la comarca, tanto por participación como por resultados y por la organización de pruebas", un trabajo que, a su juicio, "da visibilidad a nuestro deporte y a nuestro municipio".

La temporada concluirá el 19 de julio con la celebración del Campeonato Autonómico de relevos mixtos en edad escolar, una competición que organizará la propia escuela Huracán en el pantalán del Port de Sagunt.