Las fiestas patronales de Sagunt llegan con novedades

Las fiestas patronales de Sagunt ya tienen hoja de ruta. El ayuntamiento presentó este martes el libro oficial de las celebraciones, formado junto a la Asociación Cultural Penyes de Festes Patronals de Sagunt y la Federación de Peñas de Port de Sagunt, una publicación que recoge la programación completa de ambos núcleos, además de información de servicio, fotografías de la edición anterior y distintos artículos sobre la ciudad.

El calendario festivo de Sagunt arrancará este viernes 17 de julio con el pregón, aunque el día antes se celebrará el día del Mayor y se abrirán tanto el recinto feria como el Espai Penyes.

El viernes, a las 19 horas en la plaza Cronista Chabret se llevará a cabo el acto inaugural de las fiestas patronales, con la tradicional imposición de pañuelos a los representantes de las 86 peñas que componen la Asociación Cultural Penyes de Festes Patronals de Sagunt. El pregón oficial será a las 19:40 horas, a cargo de Paqui Rondán, y tras su finalización habrá una actuación musical a las 21 horas ofrecida por la peña Los Peta2 por su aniversario.

Como novedad este año, por la noche ya habrá festejos taurinos, concretamente la Exhibición Nacional de Emboladores a las 00:30 horas.

Las fiestas, que se desarrollarán principalmente entre el 18 y el 30 de julio, recuperarán este año la tradicional entrada de peñas desde el ayuntamiento hasta el recinto ferial.

Una tarde de toros de Sagunt en 2025. / Daniel Tortajada

El 18 de julio comenzarán oficialmente las fiestas con el tradicional "tro d'avís" y la "Xopà", acompañados de un encierro y una prueba de vaquillas. Esa misma noche volverá a celebrarse la entrada de peñas, una de las tradiciones que recupera la programación de este año.

Los festejos taurinos se prolongarán hasta el el 26 de julio e incluirán, entre otros actos, los encierros nocturnos del 19 y el 24 de julio. La música volverá a ser una de las protagonistas de las fiestas con las actuaciones de las orquestas Twister, Montecarlo, La Senda, Vulkano Show y Nueva Alaska, además de una noche Remember y un concierto tributo al grupo Amaral.

El programa también incorpora: el concurso de paellas, la cabalgata de disfraces, el Día de la Infancia con la tradicional Xopà infantil, los campeonatos de juegos de mesa, un musical de El Rey León y el tradicional Día de las Ollas. Las fiestas concluirán con una mascletá nocturna en la plaza Cronista Chabret.

Las Cucañas de Port de Sagunt en 2025. / Fernando Bustamante

Vasos con tapa para prevenir la sumisión química

Durante la presentación también se dieron a conocer los vasos reutilizables y sus tapas protectoras impulsados por la Concejalía de Igualdad mediante una subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El objetivo de esta iniciativa es prevenir la introducción de sustancias en las bebidas durante las celebraciones y reforzar la seguridad en los espacios festivos.

"Sentirse libres"

En el acto de presentación del libro conjunto de las fiestas patronales de Sagunto y Puerto de Sagunto , el alcalde, Darío Moreno, agradeció el trabajo de ambas federaciones hasta lograr unas fiestas patronales que son "posiblemente uno de los mejores ejemplos de fiesta democrática absolutamente abierta a todo el mundo". Asimismo, también ha recordado: "Queremos espacios en los que todo el mundo pueda sentirse libre para disfrutar sin sentirse amenazados".

La concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez, subrayó la importancia de estas celebraciones para la ciudad: "Estas dos fiestas patronales forman parte de nuestra identidad, ya que son tradición, cultura, convivencia y sentimiento. La enorme participación que, año tras año, llena las calles, plazas y peñas es la mejor muestra de que las fiestas están más vivas que nunca". Patricia Sánchez ha destacado "la magnífica colaboración" que el ayuntamiento mantiene con las dos federaciones de peñas, ya que comparten un objetivo común: "Continuar haciendo crecer las fiestas patronales, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder nunca la esencia".

Mensaje de las peñas

El presidente de la Federación de Peñas de Sagunt, Ricardo Meliá, puso el acento en la gratuidad y la variedad de las actividades de las fiestas patronales, al tiempo en que mandó un mensaje de concienciación para que las fiestas se desarrollen sin incidencias.

Su homónimo del Port de Sagunt, Manel Rubio, agradeció el trabajo de las 29 personas que forman parte de su comisión y destacó también la variedad de la oferta de actividades y la apuesta por la música, ya que la mitad del presupuesto se ha dedicado a este asunto.