Final feliz para los gatos atrapados en una vivienda del Port de Sagunt

Ya están a salvo los gatos atrapados en una vivienda abandonada del Port de Sagunt, doce días después de que las cuidadoras de colonias felinas denunciaran la situación y reclamaran una intervención urgente. El rescate comenzó el pasado sábado, justo después de que Levante-EMVinformara de la situación. Fue una actuación coordinada entre la "Policía Local y una unidad de mantenimiento", según explica una de las alimentadoras de animales.

La intervención permitió acceder al inmueble, donde permanecían los animales. En una primera actuación fueron rescatadas cinco crías recién nacidas y, al día siguiente, se sacaron dos cachorros de mayor tamaño.

Uno de los gatos rescatados. / Redacción Levante-EMV

El inicio de la preocupación

El caso salió a la luz debido a la preocupación por parte de dos alimentadores de colonias de gatos, que denunciaron que los accesos utilizados por los animales para entrar y salir de la vivienda habían sido tapiados, impidiendo que la madre de la camada de gatos pudiera regresar junto a sus crías encerradas en la casa en estado de ruinas. Esta situación causó diversas denuncias ante el ayuntamiento y la Policía Nacional, con el objetivo de acceder al inmueble y lograr rescatar a los animales a través de un equipo especializado en ello.

Lugar de acogida para los gatos

Tras ser rescatados, los gatos ya han sido trasladados a un lugar seguro gracias a la colaboración de Colonias Felinas, que les ha encontrado un lugar de acogida, como aseguran desde el ayuntamiento. Se pone fin así a casi dos semanas de preocupación y de gestiones por parte de las cuidadoras.