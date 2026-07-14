La nueva sede judicial de Sagunt reclamada desde hace años sale al fin a concurso público

Ha costado mucho más de lo previsto pero, al fin, la Conselleria de Justicia ha sacado a licitación las obras para construir la nueva sede judicial de Sagunt; un complejo reclamado desde hace años y proyectado en 2021. Para llegar hasta este momento, ha tenido que pasar más de año y medio respecto a las últimas previsiones pues se llegó a augurar que la licitación estaría lista antes de que finalizara 2024. Aún así, lo más llamativo es que fue noviembre del año pasado cuando el Consell autorizó la convocatoria del concurso, como informó Levante-EMV, pero ha sido ocho meses después cuando ésta se ha hecho realidad.

El proyecto se ha licitado por un importe de 37 millones de euros que permitirán concentrar en un único edificio todos los servicios judiciales y responder al crecimiento previsto del municipio.

Para darle forma junto al centro comercial Lepicentre, el plazo de ejecución de las obras se ha fijado en 28 meses.

La nueva infraestructurá permitirá decir adiós las actuales dependencias, que han alcanzado su capacidad máxima y se encuentran repartidas entre varios edificios. Según la Conselleria, la nueva sede ofrecerá unas instalaciones "modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades presentes y futuras" de la Administración de Justicia.

Recreación del interior de las instalaciones. / Levante-EMV

Preparada para el crecimiento del municipio

La Generalitat justifica la actuación por el incremento de la actividad económica y demográfica que experimentará Sagunt en los próximos años, impulsado, entre otros proyectos, por la futura gigafactoría de baterías.

El objetivo es dotar al partido judicial de unas instalaciones con capacidad suficiente para asumir nuevas unidades judiciales y mejorar tanto la atención a la ciudadanía como las condiciones de trabajo de los profesionales.

En la actualidad, el partido judicial de Sagunt dispone de siete plazas judiciales de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia, unas instalaciones repartidas en varias sedes diferentes que, según la Conselleria, " han alcanzado su capacidad máxima, lo que hace necesaria una nueva infraestructura preparada para asumir las necesidades actuales y de futuro del servicio público de justicia".

Nuevo juzgado en la calle Roma. / Daniel Tortajada

Futura sede

La futura sede contará con 12.488,98 metros cuadrados contruidos distrubidos en "una planta de sotáno, planta baja y tres plantas superiores", según afirma la Generalitat.

El sótano albergará el aparcamiento, los calabazos, archivos y dependencias para los cuerpos y fuerzas de seguridad.

En la planta baja se encontrarán seis salas de vistas: el servicio de guardia, el Registro Civil, la Fiscalía, la Clínica Médico Forense, la Unidad de Valoración Integral Forense, el Gabinete Psicosocial, la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito y otros servicios de atención directa a la ciudadanía.

Las plantas superiores acogerán los distintos órganos judiciales y reservarán espacio para futuras ampliaciones, con el fin de garantizar el crecimiento de la infraestructura.

La Conselleria señala que el proyecto incorporará criterios de sostenibilidad ambiental, contratación social, igualdad de género e inserción laboral de personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.