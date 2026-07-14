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Vecinos de Sagunt reclaman más señalización de la playa nudista

Las dos entidades de la zona piden una delimitación clara tras asegurar que la existente no impide confusiones y conflictos

Imagen del acceso norte a la playa nudista de Sagunt antes de prolongar las talanqueras.

Imagen del acceso norte a la playa nudista de Sagunt antes de prolongar las talanqueras. / M.A.

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Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

La instalación de más señalización para delimitar "de forma clara" la playa nudista de Sagunt es otra de las demandasde las dos asociaciones vecinales de la zona, además de quejarse de la falta de lavapiés por segudo año consecutivo en la zona de la Malvarrosa de Corinto.

Aunque hay un cartel grande al norte de la playa, esto no ha evitado quejas precisamente en esta zona. Por ello, las entidades demandan la colocación de más talanqueras y carteles.

Esta medida fue solicitada por Almardà Viva para "evitar conflictos y mejorar la convivencia".

Parecidos argumentos esgrimen desde  la asociación vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, pues afirman que la falta de señalización "ha generado confusión entre los bañistas".

Desde Almardà Viva se destaca que este aspecto fue planteado el pasado 8 de mayo en una reunión con el concejal de Playas, Roberto Rovira. Pero, según apuntan desde el colectivo, siguen a la espera de avances firmes.

Medidas

El edil explicaba este lunes a este diario que ya se han prolongado hacia el mar unas talanqueras colocadas en el acceso norte y que está previsto instalar una nueva pasarela donde podrán también un nuevo cartel con una flecha indicativa del lugar. "Eso esta semana estará listo", decía, confirmando que en la entrada sur hay un cartel en el vial de acceso pero no en la playa, aunque subrayando que las quejas que le han llegado son del otro extremo, que es donde se va a actuar.

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El concejal ha lamentado los conflictos y ha remarcado que, en realidad, "el nudismo está permitido en todas las playas".

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