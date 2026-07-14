Denuncian "exhibicionismo" y actos sexuales en una playa de Sagunt

La instalación de más señalización para delimitar "de forma clara" la playa nudista de Sagunt es otra de las demandas comunes de las dos asociaciones vecinales de la zona, además de quejarse de la falta de lavapiés por segudo año consecutivo en la Malvarrosa de Corinto.

Aunque hay un cartel grande al norte de la playa nudista, esto no ha evitado quejas precisamente en esta zona. Por ello, las entidades demandan la colocación de más talanqueras y carteles.

Esta medida fue solicitada ya hace meses por Almardà Viva para "evitar conflictos y mejorar la convivencia".

Pero la entidad agrega que, en las últimas semanas, ha recibido quejas vecinales "por la actitud de determinados individuos en las inmediaciones de la zona destinada al nudismo".

Según explican, "se están produciendo conductas como exhibicionismo, actos de carácter sexual en espacios públicos y comportamientos intimidatorios hacia mujeres y familias, situaciones que resultan incompatibles con la convivencia y el disfrute normal de la playa".

Acceso norte a la playa nudista hace unas semanas. / M.A.

La asociación afirma tener constancia de que, al menos, una vecina ha presentado una denuncia ante la Policía por estos hechos. Asimismo, afirman que "son varias las familias que afirman evitar determinadas zonas de la playa y mujeres que manifiestan sentirse inseguras". Por ello, consideran que "cuando una parte de la ciudadanía deja de disfrutar de un espacio público por miedo o incomodidad, las administraciones tienen la obligación de actuar".

Para la entidad, "el problema no es el nudismo, una práctica plenamente legítima en el espacio habilitado para ello. El verdadero problema son las conductas incívicas e inaceptables de determinados individuos que utilizan ese entorno para realizar actos que vulneran y alteran la convivencia".

Por todo ello, solicitan un refuerzo de la vigilancia mediante una mayor presencia de la Policía Local y de la Guardia Civil, "con el objetivo de prevenir estas conductas, garantizar el cumplimiento de la normativa y devolver la tranquilidad a vecinos, familias y usuarios de la playa".

"Delimitación pendiente"

A esto añaden que "continúa pendiente la correcta delimitación de la playa nudista" y remarcan: "Aunque recientemente se han instalado algunas talanqueras, sigue sin ejecutarse la señalización completa que nuestra asociación solicitó, consistente en la colocación de talanqueras unidas mediante cuerdas y carteles informativos que definan claramente el perímetro de esta zona", dicen recordando que ya plantearon esta demanda el pasado 8 de mayo en una reunión con el concejal de Playas, Roberto Rovira.

Parecidos argumentos esgrimen desde la asociación vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, pues afirman que la falta de señalización "ha generado confusión entre los bañistas".

Vista aérea de la playa Malvarrosa de Corinto. / Almardà Viva

Medidas

El edil explicaba este lunes a este diario que ya se han prolongado hacia el mar unas talanqueras colocadas en el acceso norte y que está previsto instalar una nueva pasarela donde podrán también un nuevo cartel con una flecha indicativa del lugar. "Eso esta semana estará listo", decía, confirmando que en la entrada sur hay un cartel en el vial de acceso pero no en la playa, aunque subrayando que las quejas que le han llegado son del otro extremo, que es donde se va a actuar.

El concejal lamentó los conflictos y remarcó que, en realidad, "el nudismo está permitido en todas las playas".