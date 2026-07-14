Victoria local en los 5K de la Volta a Peu en Quartell

El atleta de Quartell Fran Queralt se proclamó vencedor de la prueba reina de los cinco kilómetros de la 44 Volta a Peu de Quartell al cruzar la línea de meta con un tiempo de 16 minutos y 20 segundos. El corredor de Lostado Team lideró una edición de 350 participantes, de los que 70 eran vecinos del municipio.

Queralt estuvo acompado en el podium por Carlos Medina, que finalizó segundo con un tiempo de 16:43, y Ayoub El Abboudi, tercero con 16:45. En la categoría femenina, la victoria fue para Laura Libros, del Redolat Team, que completo el recorrido en 19 minutos.

Amplia representación local

La Volta a Peu volvió a contar una gran presencia de corredores locales, tanto en pruebas infantiles como en la carrera absoluta. Entre los atletas del club de atletisme La Vall de Segó destacaron Alberto Gandía, primer corredor de la entidad en cruzar la meta, y Alba Badenes, primera atleta del club.

Por otro lado, estuvieron Marta Serer y Asunción Blanco que subieron al podio como segunda y tercera clasificadas en categoría máster femenina, mientras que Sandra Verdejo fue tercera en Máster A femenino. También firmó una destacada actuación el veterano Francesc Cayo, tercero en Máster B masculino con un tiempo de 18:14.

El Ayuntamiento de Quartell subrayó la gran implicación que hubo en el evento: "La carrera contó con la animación e implicación de más de 60 voluntarios que velaron por su buen desarrollo". Desde la Concejalía de Deportes, Ferran Alabadí destacó "la importancia de seguir fomentando el deporte desde edades tempranas y defendió la necesidad de impulsar hábitos de vida saludables para combatir el sedentarismo y la obesidad infantil".

Así ha sido la Volta a Peu en Quartell. / Ayuntamiento de Quartell

Otras actividades deportivas

Más allá de la Volta a Peu, la semana deportiva previa a las fiestas también estuvo marcada por otras iniciativas impulsadas por el ayuntamiento.

Entre ellas destacó la Marxa al Quadro, organizada por Mou Quartell y centrada en la lucha contra el cáncer, que volvió a convertirse en una de las actividades con mayor participación de mujeres de la localidad. Ni el calor ni la distancia hasta la marjal impidieron que las participantes completaran una jornada dedicada a la convivencia, la actividad física y la promoción de hábitos saludables.

Desde el consistorio también ponen en valor el crecimiento de Mou Quartell, que este año ha registrado cifras récord tanto en sus ediciones de invierno y otoño como en la programación estival. El programa reúne propuestas como gimnasia de mantenimiento, entrenamiento funcional, desarrollo cognitivo, aquagym y otras actividades orientadas a fomentar una vida saludable.

Más actividades

Además, por primera vez, Mou Quartell Estiu ampliará su programación una vez finalizadas las fiestas. Según destacan desde la organización, esta iniciativa favorece la adquisición de hábitos saludables, el bienestar emocional y la socialización entre los participantes.

La programación deportiva también incluyó una exhibición del Club Acuático Morvedre en la piscina municipal, donde las deportistas de la entidad ofrecieron una demostración de gimnasia artística que permitió acercar esta disciplina al público asistente.