Vecinos de Canet luchan por salvar su piscina y evitar el derribo tras varias sentencias

Las más de 60 familias que impulsaron la construcción de 'La Piscina del Cantó' en Canet d'en Berenguer, con el beneplácito del ayuntamiento, no pierden la última esperanza de encontrar otra solución que no implique el derribo del edificio después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana confirmara la ilegalidad de su construcción.

Pese a las sentencias que han ordenado la restauración de la legalidad urbanística al decretar la nulidad de la licencia de obras concedida en 2014, debido a que la edificabilidad de la manzana ya estaba agotada, este grupo de afectados se ha constituido en una plataforma para evitar que este proyecto, que nació con la ilusión de ofrecer una piscina comunitaria a cuatro bloques de viviendas de la calle Mare Nostrum, se acabe convirtiendo en poco menos que su ruina.

Un portavoz del colectivo, Vicente Roig, apunta que "estamos en una situación complicada, pero la orden de ejecución no está dictada y la esperanza es lo último que se pierde". En busca de una nueva asesoría jurídica, la plataforma todavía explora el camino a seguir al sentirse "engañados".

Beneplácito municipal

Su relato de hechos arranca cuando este grupo de vecinos preguntó al ayuntamiento si sería posible construir una piscina en la parcela situada en la confluencia de las calles Mare Nostrum y Jaume I del núcleo de la playa. Fue "lo primero que hicimos", remarca. La compra del terreno y la concesión de la licencia municipal, previa consulta a la comunidad adyacente de propietarios, dio pie al inicio de las obras, con una inversión superior a los 650.000 euros.

Audiencia pública que hubo en 2022 en torno a 'La Piscina del Cantó'. / Levante-EMV

Y ahí se desató la tormenta, ya que otro grupo de vecinos de la zona alertó sobre la ilegalidad de la construcción, pero "nadie nos dijo que paralizáramos los trabajos mientras se resolvían esas dudas", añade Roig. Así, ocho personas fueron finalmente quienes presentaron la denuncia, que fue estimada en un procedimiento en el que los socios de 'La Piscina del Cantó' optaron por no personarse, ya que la demanda iba dirigida contra el Ayuntamiento de Canet por ser el que otorgó la licencia.

Error

"Fue un error" no defenderse en esa primera causa, pese a que el juzgado, como parte afectada, les invitó a hacerlo, admite ahora Roig, ya que "tenemos informes muy contundentes que avalan la legalidad de la actuación". Sin embargo, la presentación de estos documentos en fases posteriores del 'viacrucis' judicial provocó "que los jueces no les hicieran mucho caso. Yo creo que ni se los leyeron".

Por contra, los sucesivos tribunales han cimentado sus resoluciones en el informe presentado por un perito judicial, que no dejaba dudas sobre el agotamiento de la edificabilidad máxima en la manzana, antes de la construcción de 'La Piscina del Cantó'.

Pago del derribo

Lejos de que el perjuicio se quede en perder la inversión después de apenas 10 años de disfrute del complejo, la situación es susceptible de empeorar si los propios vecinos se tuvieran que hacer cargo de los trabajos de derribo. Sobre este punto, Roig explica que "presentamos una demanda de responsabilidad patrimonial, pero determinaron que era improcedente".

Más de 500 afectados

En nombre de la plataforma de afectados, defiende que "detrás de La Piscina del Cantó SL hay 63 familias y más de 500 personas, que nos sentimos indefensas. Se puede comprobar que lo que se construyó tampoco es una barbaridad, así que todavía tenemos esperanza de encontrar alternativas al derribo".