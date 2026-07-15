La huelga de basura arranca entre calor extremo y en vísperas de las fiestas

La huelga indefinida en el servicio de basura y aseo urbano de la empresa municipal de Sagunt, la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), ya ha comenzado. Ayer, en el turno de noche, ya empezaron a aplicarse los servicios mínimos en un momento en que la ciudad se prepara para entrar de lleno en las fiestas patronales y ya acusa desde hace semanas la afluencia de veraneantes en sus playas.

La movilización arrancaba oficialmente miércoles 15 de julio, una jornada especialmente complicada porque la localidad estará en alerta roja por altas temperaturas, es decir, en riesgo extraordinario decretado por la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) desde las 13 a las 20:59 horas. A esto se le suma la coincidencia con el mercado extraordinario en el centro del núcleo histórico que, en caso de ola calor, siempre ve retrasado el inicio de su limpieza hasta las 17 horas, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Imagen de la zona del mercado antes de limpiar, la semana pasada. / M.A.

Servicios mínimos y desmarque

Con la previsión de que las fiestas patronales dejen ya actos este mismo jueves y se inicien de forma oficial este fin de semana, los servicios mínimos estipulados no han gustado nada ni a CC OO ni a CGT, los dos sindicatos que apoyan la movilización pues el mayoritario en la SAG, UGT, ya informó por escrito a la dirección hace unos días que "se desvincula de cualquier acción de huelga y continuará por la vía de la negociación".

En ellos, se establece un mantenimiento del 67.8% de las jornadas para la recogida de residuos urbanos y del 60% en otros servicios como el de grúa y apoyo. Tampoco hay variaciones en el refuerzo de mercados y persiste la coordinación y supervisión de turnos en un 67.7%, según la resolución firmada por el alcalde, Darío Moreno a la que ha tenido acceso este diario. Esto hará que las áreas más afectadas sean las de la limpieza viaria (que se deja al 20.5%) y las cuestiones de mantenimiento, que se quedan en el 36.7%.

La movilización también ha obligado a reducir temporalmente los horarios y ubicaciones de la red de ecoparques. Aunque en la direcicón de la empresa lamentan las molestias, lo justifican "en la necesidad de garantizar la prestación de los servicios esenciales con los recursos disponibles durante la huelga".

Una de las protestas realizadas recientemente por plantilla de la SAG. / Levante-EMV

"Abusivos"

Sin embargo, tanto CC OO como CGT consideran los servicios mínimos "abusivos" y afirman que están pendientes de la decisión de la autoridad laboral ante la queja que han presentado. "Aunque con menos jornales, se va a seguir recogiendo basura, limpiando las playas, los recintos de las fiestas y los mercados... Se notará algo, pero poco", lamenta el presidente del comité, Pedro Jesús Martínez (CC OO), confiando en que las acciones sindicales den resultado y se reduzcan esos servicios mínimos.

Asimismo, reiteran que "la negociación con la representación de los trabajadores continúa abierta" y manifiesta su voluntad de "seguir estudiando todas aquellas propuestas que permitan alcanzar un acuerdo estable y beneficioso tanto para la plantilla como para la ciudadanía, siempre dentro de las posibilidades presupuestarias y del marco de sostenibilidad económica de la empresa".

Desde CGT denuncian que “la empresa pretende amedrentar a la plantilla para que no secunden la huelga”; un extremo que la dirección ha negado a Levante-EMV, asegurando que "de las 177 personas activas, cien personas se han ofrecido voluntarias para hacer servicios mínimos. El resto no se ha pronunciado".

Una de las protestas realizadas recientemente por plantilla de la SAG. / Levante-EMV

Ambos sindicatos también critican otra cuestión. “Afirman que no tienen dinero para cumplir con nuestras demandas, pero han anunciado que contratan una empresa de seguridad privada como si los trabajadores y trabajadoras fuéramos unas delincuentes”, declaran representantes de CGT. "Como se ve que somos peligrosos, quieren garantizar la seguridad de quienes van a trabajar", añaden desde CC OO.

"Vulnerar derechos"

El sindicato CGT también ha criticado que “la empresa pretende que les indiquen con antelación quienes van a secundar la convocatoria y quienes no, eso es un intento de coacción y vulnera derechos fundamentales, no existe obligación legal de comunicar a la empresa quienes van a acudir y quienes no a su puesto de trabajo”.

El sindicato ha vuelto a pedir “comprensión a la ciudadanía así como el apoyo de todas las personas que entienden que defender unas condiciones laborales justas también es defender un mejor servicio para todo Sagunt”.