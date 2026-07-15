La Lira Saguntina vuelve al Teatro Romano

La música volverá a llenar el Teatro Romano de Sagunt con unos de los actos más tradicionales de las fiestas, el sábado 18 de julio. La Banda Sinfónica de la Lira Saguntina ofrecerá, a partir de las 22.30 horas, el histórico Concert de Festes de Sagunt, una cita ya consolidada con la programación festiva que reunirá obras de compositores valencianos y de ámbitos internacionales en uno de los escenarios más emblemáticos del municipio. Para facilitar la llegada al concierto, el ayuntamiento ofrecerá un autobús gratuito que partirá desde la Plaza Mayor a las 21.30 horas.

Gran esfuerzo por parte de la lira saguntina

El presidente de la Lira Saguntina, José Manuel Tarazona, destacó el esfuerzo realizado para sacar adelante esta actuación y subrayó su significado para la sociedad musical y para la ciudad. “Para nosotros este concierto es muy especial. Hemos hecho un gran esfuerzo artístico y económico, para que el pueblo de Sagunt pueda disfrutar de nuestro centenario banda, de la buena música y la cultura, en un espacio patrimonial tan importante como nuestro teatro romano y como históricamente se vino realizando en el contexto de nuestras fiestas. Por ello, creo que merece especial atención y respeto por tradición y contenido dentro del programa festivo. Se lo dedicamos al pueblo de Sagunt. Os esperamos”.

Actuación de la lira saguntina. / Lira saguntina

La Lira Saguntina ha informado de que su Escuela de Música Joaquín Rodrigo mantiene la matrícula abierta para el próximo curso, tanto para la enseñanza de instrumentos como la de coro. Además, incorporará dos nuevos talleres dedicados al Cant Valencià: Cant d’Estil i Albades” y de Guitarra Flamenca. Las personas interesadas podrán solicitar información en la secretaría de la entidad durante el mes de julio.