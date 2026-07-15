Todo listo para la final de frontón en Quartell

El campeonato de frontón de Quartell pondrá este miércoles el punto final a una nueva edición con la disputa de las finales de primera y segunda categoría, que reunirán a algunos de los habituales de esta competición. La jornada servirá además para cerrar un torneo que este año ha incorporado como principal novedad una categoría alevín, con el objetivo de fomentar la cantera de la pilota valenciana.

La final de Primera categoría enfrentará a David Lostado, de Algímia, y Ximo, de Almenara, dos jugadores con amplia experiencia en el campeonato de Quartell. En segunda categoría, el representante local Josep Cerezo "Vaqueret" se medirá a Juan Bautista Camarelles "Juanba", de Faura, en una partida que se espera especialmente igualada y que pondrá el broche a varias semanas de competición marcadas por el calor y el alto nivel de juego.

La cantera como protagonista

En el estreno de la categoría alevín, han participado jóvenes de las escuelas de pilota de Massamagrell y Faura. El campeonato se saldó con la victoria de Joan Quim, de la escola de pìlota de Masamagrell, mientras que Álex y Quico (también de Massamagrell) y Yeray, de la escuela de Faura, finalizaron en segunda posición.

Premios del campeonato. / Ayuntamiento de Quartell

Desde el Ayuntamiento de Quartell destacan que la incorporación de los más pequeños responde a la apuesta por garantizar el relevo generacional de este deporte. En este sentido, el concejal de Deportes, Ferran Alabadí, aseguró que "hemos querido incorporar a los alevines al campeonato; hemos visto partidas sumamente interesantes" y defendió que "si queremos seguir impulsando y disfrutando de la pilota valenciana debemos generar espacios para los más pequeños".

El edil añadió que el deporte base es "donde sembramos el futuro" y avanzó que el equipo de gobierno seguirá impulsando iniciativas que fomenten la práctica deportiva y los hábitos saludables entre la población.

Los campeones de la categoría alevín, Joan y Quim, recibieron una pilota de frontón como premio, un reconocimiento con el que podrán seguir entrenando mientras continúan su formación como jóvenes pilotaris.