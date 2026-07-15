Patricia Sánchez, concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Sagunt: «Tenemos unas fiestas con una enorme personalidad»

— Sagunt se prepara para entrar de lleno en un mes lleno de fiestas, ¿qué aspectos destacaría de la oferta prevista este año?

Creo que este año hemos conseguido una programación muy equilibrada, pensada para que cualquier persona encuentre actividades con las que disfrutar. Hemos apostado por seguir mejorando los actos que ya forman parte de nuestras fiestas, reforzando la organización y la seguridad, e incorporando propuestas musicales para públicos muy diversos, como los tributos a Amaral y a Joaquín Sabina.

— ¿La aportación municipal a las federaciones de peñas se ha mantenido o ha aumentado un 2 %, como el año pasado, cuando se situó en 104.040 euros a cada una?

Sí, este año hemos vuelto a incrementar las subvenciones nominativas un 2 %. Es una decisión que responde al compromiso del ayuntamiento con las federaciones de peñas y con el importante trabajo que realizan durante todo el año para hacer posibles nuestras fiestas patronales.

Creemos que apoyar a las entidades festivas es invertir en participación, en tradición y en la calidad de la programación. Las federaciones son un pilar fundamental de las fiestas y queremos que cuenten con los recursos necesarios para seguir organizando actividades con todas las garantías. Ese respaldo económico va acompañado de una colaboración constante y de un diálogo permanente para seguir mejorando conjuntamente nuestras fiestas.

— ¿El ayuntamiento volverá a complementar la programación organizada por las peñas con otros actos?

Sí. Como cada año, el ayuntamiento complementa la programación organizada por las federaciones de peñas con una oferta propia pensada para llegar a todos los públicos. Contaremos con musicales para público adulto e infantil, orquestas tanto en Sagunt como en el Port de Sagunt.

Pero, además de los actos que se ven, también hay un importante trabajo de inversión en infraestructuras que resulta imprescindible para que las fiestas puedan celebrarse con todas las garantías. Este año, por ejemplo, se ha renovado por completo la instalación eléctrica de los recintos festivos y de los Espais Penyes, una mejora que incrementa la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad de unas instalaciones que soportan una intensa actividad durante semanas.

Muchas veces estas actuaciones pasan desapercibidas, pero son fundamentales para ofrecer unas fiestas mejor organizadas, más seguras y con servicios de mayor calidad para vecinos, vecinas y visitantes.

— ¿Como se presentan este año la organización de las tradicionales cucañas? ¿Habrá un aumento de regalos? ¿Cree que la ausencia de patos vivos ya se ha consolidado?

Las cucañas son uno de los actos más emblemáticos y esperados de nuestras fiestas, y este año volverán a contar con la implicación activa de la federación de peñas, que participan en su organización como vienen haciendo desde hace años. Esa colaboración es fundamental para mantener viva una tradición tan arraigada y hacer que cada edición sea un éxito.

Además, este año hemos preparado varias novedades y alguna que otra sorpresa que presentaremos la próxima semana y que, estoy convencida, contribuirán a hacer de las cucañas una experiencia todavía más especial para quienes participen y para quienes las disfruten como espectadores.

En cuanto a la ausencia de patos, creo que es una decisión que ya está plenamente normalizada. Hemos demostrado que es posible conservar la esencia, la diversión y el carácter tradicional de las cucañas adaptándolas a los tiempos actuales y garantizando el bienestar animal. Hoy forman parte de nuestras fiestas con total naturalidad y siguen siendo uno de los actos con mayor participación.

— La ciudad aborda sus segundas fiestas patronales con el distintivo de Interés Turístico Autonómico, mientras en el Port se siguen las gestiones para lograrlo. ¿Esto ha hecho redoblar esfuerzos al ayuntamiento en algunas cuestiones?

Sin duda. Obtener este reconocimiento supone un motivo de orgullo, pero también una responsabilidad. Nos anima a seguir cuidando cada detalle de la organización, reforzar la calidad de la programación, la promoción, la seguridad y la coordinación de todos los servicios implicados.

Al mismo tiempo, seguimos trabajando para que las fiestas del Port de Sagunt puedan alcanzar también ese reconocimiento. Tenemos unas fiestas con una enorme personalidad y un tejido asociativo muy fuerte, y creemos que reúnen todos los requisitos para conseguirlo.

— ¿Se ha lanzando alguna campaña de concienciación en pro de la igualdad, el respeto a las mujeres o el colectivo LGTBIQ+, la moderación de consumo de alcohol, mayor reciclaje etc?

Sí. Queremos que las fiestas sean un espacio de convivencia, respeto y disfrute para todas las personas. Por eso, desde el Departamento de Igualdad se ha realizado un trabajo previo de formación con las federaciones de peñas y se ha distribuido material informativo y de sensibilización para fomentar unas fiestas libres de agresiones machistas y LGTBI-fóbicas.

Además, este año se ha impulsado una campaña de vasos reutilizables con el lema «No ens xafes la festa», una iniciativa que combina la sensibilización con un elemento muy presente durante las celebraciones y que invita a disfrutar de las fiestas desde el respeto y la responsabilidad.

Estas acciones se complementan con los Puntos Violeta y con los recursos de atención y prevención que estarán disponibles durante los principales actos festivos, porque nuestro objetivo es que cualquier persona pueda vivir las fiestas con libertad, seguridad y tranquilidad.

— ¿Hay nuevas medidas previstas para conciliar mejor el descanso y las celebraciones? ¿Hay variaciones respecto a la hora que acaban los espectáculos taurinos y musicales?

Trabajamos cada año para encontrar el mejor equilibrio posible entre el derecho al descanso y el desarrollo de unas fiestas que son muy participativas. Para ello mantenemos una coordinación constante con las federaciones, los cuerpos de seguridad y los diferentes servicios municipales.