La primera jornada de huelga de basuras en Sagunt se agrava por el vandalismo

La primera jornada de huelga indefinida en el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos que presta la empresa municipal de Sagunt se ha visto agravada por el vandalismo, que ha dejado contenedores volcados o movidos y basura esparcida por las aceras en distintos puntos de la ciudad, incluidas zonas de montaña.

Esto ha complicado el cumplimiento de los servicios mínimos en la Sociedad Anómica de Gestión (SAG), ya que los camiones que recogen la basura orgánica y los desechos realizan el vaciado de forma mecánica y sus conductores tienen prohibido bajarse de ellos.

También las celebraciones de la clasificación de la selección española en el Mundial de fútbol han agravado la suciedad habitual en calles y avenidas que han amanecido llenas de restos de botellas y vasos.

Imagen de unos contenedores movidos y con basura por el suelo. / Levante-EMV

El malestar de los huelguistas se ha dejado ver a las puertas de la sede de la SAG, donde había personal de una empresa externa contratada para controlar los accesos. Tanto anoche como a primera hora de la madrugada, ha habido piquetes informativos poco antes del inicio de cada turno.

Distinta valoración del seguimiento

Respecto al seguimiento de la movilización, los datos de la empresa contrastan con la valoración sindical. Mientras desde la firma hablan de un respaldo del 36% en el turno de mañana que equivale a una treintena de personas en huelga, CC OO une el resultado de la noche y asegura que "ha sido masivo"; dicen sin precisar más datos desde esta organización que respalda la convocatoria junto CGT, ya que UGT acabó desmarcándose de ella.

En los piquetes, según CC OO, se ha constatado que "frente al relato mantenido por la empresa sobre la existencia de decenas de personas voluntarias dispuestas a trabajar, la realidad ha sido muy distinta: únicamente han prestado servicio las personas designadas para cubrir los servicios mínimos". Esto es rechazado por la compañía, que insiste en que "de las 177 personas activas, cien se han ofrecido voluntarias para hacer servicios mínimos".

Contenedores movidos. / Levante-EMV

Servicios mínimos "desproporcionados"

CC OO recuerda que en la reunión celebrada el pasado lunes 13 de julio en el Ayuntamiento de Sagunt para fijar los servicios mínimos, denunció "el carácter abusivo de la propuesta empresarial, que establecía unos servicios mínimos del 50 % con carácter general y superiores al 60 % e incluso al 70 % en determinados servicios y durante los fines de semana".

Desde el sindicato añaden que los servicios mínimos finalmente impuestos "son claramente desproporcionados y responden, en la práctica, a la posición defendida por la empresa y asumida por el ayuntamiento"; una decisión que, a su juicio, "limita de manera injustificada el ejercicio efectivo del derecho de huelga y que contrasta con la negativa de la empresa a reconocer, mediante unas condiciones laborales y salariales dignas, el carácter esencial del servicio que presta la plantilla".

Daniel Tortajada

Demanda de "una negociación efectiva"

Para CC OO, "el éxito de esta primera jornada debe servir para que tanto la empresa como el Ayuntamiento de Sagunt comprendan que este conflicto solo encontrará una solución a través del diálogo y de una negociación efectiva. La voluntad expresada por la inmensa mayoría de la plantilla debe traducirse ahora en propuestas serias que permitan desbloquear el conflicto".

CCOO hace un llamamiento al ayuntamiento "para que asuma un papel activo como administración responsable del servicio y promueva una nueva reunión con el comité de huelga". A su juicio, "la plantilla ha demostrado que está unida y decidida a defender sus derechos. Ahora corresponde a la empresa abandonar el inmovilismo, dejar de buscar fórmulas para eternizar el conflicto y sentarse a negociar de buena fe para alcanzar un acuerdo justo que responda a las legítimas reivindicaciones de las personas trabajadoras", apuntan.

"Apertura"

La empresa, por su parte, recalca que siempre se ha mostrado "abierta" a "cualquier propuesta que permita acercar posturas sin incrementar el coste global del servicio" y que su propuesta contemplaba aplicar el máximo incremento legal permitido para 2027, fijado en el 4,5%, además de un incremento retroactivo del 0,5% correspondiente a 2026, condicionado a la evolución del IPC, más otras medidas que "para un empleado con un salario anual de 21.000 euros", hacen que el incremento "supere el 11% en un solo ejercicio".